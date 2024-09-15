15 сентября 2024, 14:04

Неизвестные лазером пытались ослепить экипаж вылетавшего из Петербурга самолета

РИА «Новости»
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Пилоты Boeing 738 авиакомпании «Победа» при вылете из Санкт-Петербурга в Челябинск столкнулись с попыткой ослепления. Об этом сообщила пресс-служба городского главка МВД.

В ведомстве не уточнили, что именно помешало экипажу. По данным «Фонтанки» , неизвестные включили мощный лазер и направили луч на кабину воздушного судна.

В пресс-службе добавили, что взлет самолета прошел в штатном режиме. В результате происшествия никто не пострадал. Пилоты сохранили зрение.

Полиция приняла меры для задержания злоумышленников, которые пытались сорвать полет лайнера. После проведения проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

В середине июня пилоты «Победы» столкнулись с попыткой ослепления лазером при посадке прилетевшего самолета из Калининграда в московском аэропорту Внуково. Из-за бившего в кабину луча экипаж увел борт на четвертый разворот перед приземлением.

Санкт-Петербург МВД РФ Самолеты
15 сентября 2024, 12:20
Водитель маршрутки умер за рулем во Владивостоке
РИА «Новости»
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Водитель маршрутки скончался за рулем во Владивостоке. ЧП произошло в районе остановки «Фабрика „Заря“», сообщили в МВД Приморья.

Водитель маршрутки скончался за рулем во Владивостоке. ЧП произошло в районе остановки «Фабрика „Заря“», сообщили в МВД Приморья.

По информации ведомства, в воскресенье днем водитель ехал со стороны Русской улицы в направлении улицы Маковского.

Внезапно ему стало плохо, из-за чего мужчина потерял управление и столкнулся с Toyota Vellfire и Subaru, ехавшими в попутном направлении. Прибывшие медики констатировали смерть водителя.

Люди, которые находились в иномарках, не пострадали.

«Полиция Приморья напоминает водителям, что заболевания сердечно-сосудистой системы, резкая смена погоды, скачки давления могут привести к дорожным происшествиям», - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, опасно управление транспортными средствами на эмоциях, добавили в ведомстве, напомнив о случаях ДТП после семейных ссор.

В Сахалинской области подросток решил покатать друзей на иномарке и съехал в кювет. Пострадал он сам и его несовершеннолетние пассажиры.

ДТП Приморье Владивосток
15 сентября 2024, 09:57
Иномарка слетела в кювет на сахалинской трассе, ей управлял подросток
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В Долинском районе Сахалинской области подросток сел за руль иномарки, не справился с управлением и улетел в кювет. Он сам и двое несовершеннолетних пассажира молодого человека пострадали, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

На Toyota Town Ace подростки решили покататься поздно вечером 14 сентября. ДТП произошло, когда они проезжали 30-й километр автодороги Южно-Сахалинск - Оха.

«По предварительным данным, несовершеннолетний водитель <…> не справился с управлением и совершил съезд в левый кювет по ходу движения», - уточнили в ведомстве.

Находившийся за рулем 16-летний местный житель получил травмы. Двух его пассажиров - 15 и 16 лет - осмотрели медики и оказали разовую помощь.

По факту ДТП начали проверку.

В июне в Нижегородской области 16-летний молодой человек, не справившись с управлением авто, протаранил несколько машин.

ДТП Иномарки Водители
14 сентября 2024, 23:10
Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео
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На юго-западе Москвы возле ресторана произошла массовая драка со стрельбой. Правоохранители начали проверку. Столичная прокуратура показала видео с участниками конфликта.

На юго-западе Москвы возле ресторана произошла массовая драка со стрельбой. Правоохранители начали проверку.

Столичная прокуратура показала видео с участниками конфликта.

Стычка произошла вечером 14 сентября около ресторана на пересечении улицы Гарибальди с Ленинским проспектом. Судя по кадрам камеры видеонаблюдения, на улице сцепились не меньше девяти мужчин. Один из них несколько раз выстрелил в воздух, другие пошли друг на друга с кулаками.

«Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре», - сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Драка произошла в ресторане «Наполеон», уточнил источник «Известий». По его информации, один мужчина получил ранение из травматического оружия.

Потасовка с участием 40 человек случилась в начале сентября в Афипском на Кубани. Следователи возбудили уголовное дело и задержали подозреваемых.

Драки Стрельба Москва
14 сентября 2024, 23:05
Пострадавший при взрыве на заводе в Дзержинске рабочий умер в больнице
РИА «Новости»
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Аппаратчик синтеза ООО «НПП ОРИОН», получивший тяжелые ожоги при взрыве на производстве, скончался в отделении реанимации больницы. Об этом сообщила пресс-служба Гострудинспекции в Нижегородской области.

По данным инспекции, вечером 12 сентября на территории завода произошел взрыв с последующим возгоранием. Пострадал 35-летний аппаратчик синтеза третьего разряда.

Его госпитализировали с термическими ожогами порядка 70% поверхности тела. У мужчины было обожжено туловище, голова, руки и ноги, а также дыхательные пути.

О смерти мужчины в своем Telegram-канале также сообщил нижегородский блогер Алексей Алексеев.

«Прощание пройдет 17 сентября в траурном зале на проспекте Ленинского Комсомола (слева от гипермаркета „Магнит“) с 10:00 до 12:00», - сказал блогер, выразив соболезнования родным и близким погибшего нижегородца.

Завод занимается производством неорганических химических веществ.

Ранее в Нижегородской области в больнице умер 18-летний парень, пострадавший во время пожара в гараже.

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