Неадекватный водитель напал на школьный автобус в Луховицах





Ранее подросток пострадал от рук водителя маршрутки в Красногорске. Конфликт произошел из-за оплаты проезда.

«Я вез группу людей с детьми из Луховиц в сторону Белорусского вокзала, они направлялись в Минск на выступление. На дороге не сильно подрезал его машину. Столкновения удалось избежать. Однако этот мужчина вылез из автомобиля и стал пытаться открыть дверь автобуса. Вел себя очень агрессивно», - отметил он.

По словам водителя автобуса, он не стал отвечать на провокацию, не зная, чего еще ожидать от разъяренного мужчины. Прежде всего его волновала судьба детей.

«На ближайшем посту мы сообщили о произошедшем. Особого ущерба этот человек не нанес. На видео начали снимать его нападки после того, как он уже несколько раз попрыгал перед автобусом», - добавил собеседник 360.ru.

Позже угрожавший мужчина принес свои извинения из-за случившегося. Также он пообещал возместить причиненный ущерб.