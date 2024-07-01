Неадекватный мужчина забаррикадировался с ребенком на востоке Москвы
В Вешняках на востоке Москвы мужчина забаррикадировался в комнате с восьмилетним ребенком и залез на подоконник. Очевидцы вызвали экстренные службы, сообщил источник 360.ru.
Странного жильца заметили в окне дома по улице Старый Гай, 2 корпус 3. Мужчина с восьмилетним ребенком стоял на подоконнике.
Спустя 10 минут в экстренные службы вновь позвонили и сообщили, что он забаррикадировался с ребенком в комнате. Мужчина находился в неадекватном состоянии. К месту происшествия направили скорую помощь.