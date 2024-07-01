Неадекватный мужчина забаррикадировался с ребенком на востоке Москвы

В Иркутской области мужчину избили насмерть за отказ оплатить проезд через шлагбаум по территории туристической базы. Об этом стало известно Telegram-каналу Readovka.

По информации источника, ЧП произошло на Братском водохранилище. Водитель решил поехать на место по ухоженной дороге, которая проходит по территории одной из местных туристических баз.

Однако на КПП путь автомобилю преградила охранница, которая потребовала оплату за проезд. В итоге водитель принял решение таранить шлагбаум. Владелец базы, охранник и еще один сообщник погнались за мужчиной, догнали и начали избивать на глазах его детей. От полученных травм он скончался в машине скорой помощи.

В ходе расследования правоохранители задержали одного человека. Позднее руководство турбазы потребовало от семьи погибшего возмещения ущерба за сломанный шлагбаум.

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