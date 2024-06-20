Неадекватный мужчина устроил драку и громил машины в Дзержинском

Судя по кадрам, полуголый мужчина кидался на группу людей, которые находились на площадке во дворе одной из многоэтажек. Причем отдыхающие старались не реагировать на провокации со стороны хулигана.

Когда тот начал приближаться к одной из женщин, ее принялся защищать другой мужчина. В итоге завязалась драка.

Пара направилась к дому, но мужчина начал их преследовать и оскорблять. Когда его выпады проигнорировали, дебошир принялся бить кулаком припаркованные рядом с домом автомобили.

Тут уже не выдержали жильцы многоэтажки. Несколько мужчин выскочили на улицу и прогнали злоумышленника.

Комментария от пресс-службы подмосковного главка МВД 360.ru не поступало.

На днях житель Люберец с гаечным ключом повредил несколько автомобилей во дворе жилого комплекса «Егорово парк».