20 июня 2024, 20:59

Неадекватный мужчина устроил драку и громил машины в Дзержинском

Читайте нас в: Google Новости

Неадекватный мужчина устроил драку с местными жителями, а потом стал громить припаркованные машины во дворе дома в Дзержинском. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.

Судя по кадрам, полуголый мужчина кидался на группу людей, которые находились на площадке во дворе одной из многоэтажек. Причем отдыхающие старались не реагировать на провокации со стороны хулигана.

Когда тот начал приближаться к одной из женщин, ее принялся защищать другой мужчина. В итоге завязалась драка.

Пара направилась к дому, но мужчина начал их преследовать и оскорблять. Когда его выпады проигнорировали, дебошир принялся бить кулаком припаркованные рядом с домом автомобили.

Тут уже не выдержали жильцы многоэтажки. Несколько мужчин выскочили на улицу и прогнали злоумышленника.

Комментария от пресс-службы подмосковного главка МВД 360.ru не поступало.

На днях житель Люберец с гаечным ключом повредил несколько автомобилей во дворе жилого комплекса «Егорово парк».

Драки Видео Мужчины Машины
20 июня 2024, 19:44
Более 20 расчетов отправили на место пожара на Рябиновой улице в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Крупный пожар вспыхнул вечером 20 июня в производственно-складском здании на Рябиновой улице в Москве. О ЧП сообщил источник 360.ru.

По его информации, объект, где произошло возгорание, расположен по адресу Рябиновая улица, 65, строение 2.

«Огонь распространяется. Следуют 25 расчетов», - добавил собеседник 360.ru.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

Пожары Москва
20 июня 2024, 19:05
Огонь охватил 2 тысячи «квадратов» в заброшенном здании в Красноярске
Читайте нас в: Google Новости
Заброшенное здание загорелось на улице Малиновского в Красноярске. Кадры с места ЧП опубликовали в Telegram-канале МЧС РФ.

По информации ведомства, огонь успел распространиться на площади две тысячи квадратных метров.

С возгоранием борются 36 специалистов. Спасатели задействовали 11 единиц спецтехники. Информация о пострадавших в МЧС не поступала.

Причины ЧП пока неизвестны.

В четверг, 20 июня, крупный пожар произошел в яхт-клубе в Мытищах. Там сгорел металлический ангар с двумя лодками. Обстоятельства происшествия теперь устанавливает прокуратура.

Пожары МЧС РФ
20 июня 2024, 18:07
Избивший студентку в Сибае однокурсник желал смерти ее отцу — участнику СВО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Студент жестоко избил одногруппницу во время практики в медицинском колледже Сибая. Причиной нападения стал отказ прикрыть его перед преподавателями, пока молодой человек обедал дольше остальных, рассказала 360.ru пострадавшая девушка.

«Все началось со спора, когда староста группы попросила студентов уйти пораньше с обеда. Но он сказал, что обед будет длиться столько, сколько он захочет. А мы обязаны его прикрыть, я стала возмущаться по этому поводу. Вся переписка происходила в нашей группе во „ВКонтакте“», - отметила она.

В итоге между студентом и одногруппницей началась словесная перепалка, в ходе которой парень стал оскорблять семью девушки. В частности, он пожелал, чтобы отца студентки, который находится на СВО, съели медведи.

«После этого он пришел и набросился на меня с кулаками. При этом присутствовали еще три мои одногруппницы, одна из них пыталась его остановить, но тоже попала под горячую руку, и он ее ударил несколько раз», - отметила собеседница 360.ru.

После избиения у девушки диагностировали сотрясение мозга и множество синяков по телу. Сейчас студентка проходит лечение в больнице. Она уже написала заявление в полицию и будет добиваться привлечение ответственности для своего обидчика.

Ранее житель Салавата избил подругу до смерти , а потом обнимался с мертвым телом в квартире. Суд арестовал мужчину на время расследования.

Больницы Башкирия Студенты Полиция
20 июня 2024, 17:54
Ангар с двумя лодками сгорел в яхт-клубе в Мытищах
Читайте нас в: Google Новости
Крупный пожар вспыхнул 20 июня в яхт-клубе на Пестовском водохранилище в Мытищах. Обстоятельства ЧП начала выяснять Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Очаг возгорания находился в ангаре для для хранения маломерных судов. После окончания проверки прокуратура примет комплекс мер прокурорского реагирования, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В региональном главке МЧС уточнили, что в загоревшем металлическом ангаре находись две лодки. Огонь успел охватить тысячу квадратных метров.

Пожар ликвидировали более 25 специалистов и семь единиц техники.

«Информация о пострадавших не поступала», - добавили в МЧС.

Пожары

Новости по теме