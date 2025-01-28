Неадекватный мужчина сломал нос 14-летней девочке возле кафе в Забайкалье

Школьница шла в гости к бабушке. Неожиданно мужчина, двигавшийся ей навстречу, ударил ее. Она упала и потеряла сознание.

Сейчас пострадавшая находится в больнице со сломанным носом и сотрясением мозга. Напавшего задержали, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Что сподвигло его, пока не сообщается.

Ранее в Ленинградской области женщина получила восемь лет и три месяца колонии за покушение на убийство. В марте прошлого года на станции Саблино, будучи пьяной, она попыталась толкнуть под электричку двух девушек-подростков, а потом ударила и обматерила молодого парня, спасшего их от гибели.