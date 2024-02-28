28 февраля 2024, 13:40

Неадекватный молодой человек истек кровью после дебоша в аптеке Москвы

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Работу аптеки на Тверской улице Москвы нарушил неизвестный молодой человек, кулаком разбивший стеклянную витрину. Истекая кровью, злоумышленник сбежал, но его быстро задержали прибывшие на место сотрудники Росгвардии. Подробности происшествия сообщила пресс-служба ведомства.

Силовиков на место вызвал охранник аптеки. Мужчина рассказал, что неизвестный забежал в помещение, нанес удар по витрине и скрылся.

После задержания бойцы увидели, что молодой человек находится не в адекватном состоянии, в районе предплечья у него большая рана, из которой течет кровь. Росгвардейцы оказали злоумышленнику первую помощь и вызвали на место медиков. Врачи забрали пострадавшего дебошира в больницу.

Минувшей ночью отличились росгвардейцы Санкт-Петебурга. Они штурмом взяли квартиру , откуда два пьяных мужчины устроили стрельбу из автомата в открытое окно. Силовиков на место вызвали напуганные звуками выстрелов местные жители.

Росгвардия Аптеки Вандализм Москва
28 февраля 2024, 14:28
Пластический хирург Хайдаров прокомментировал смерть бизнесмена Гаврилова
Global Look Press
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Операцию скончавшемуся бизнесмену и продюсеру Петру Гаврилову делал не владелец клиники IQ Plastique Тимур Хайдаров, а другой врач. Об этом он сообщил в беседе с Mash.

В комментарии владелец заведения отметил, что за плечами делавшего операцию более трех тысяч подобных вмешательств - он опытный специалист. Звездный врач также уточнил, что шунтирование желудка 35-летнему прошло нормально. Пациент не жаловался на проблемы, первое время температура у него не поднималась. Однако вечером ему стало хуже.

Тогда врачи клиники во главе с Хайдаровым предложили бизнесмену обратиться в большой медцентр за экстренной помощью. Пациент, будучи в сознании и хорошем состоянии, пришел туда сам. Там, по словам владельца, ему сделали еще одну операцию - ревизию.

Хайдаров также подчеркнул, что для него произошедшая ситуация дается очень тяжело морально, потому что он хорошо знал погибшего и его семью. Кроме того, врач уточнил, что клиника на связи с родственниками и готова оказать всю возможную помощь.

Ранее в клинике звездного врача прошел обыск.

Врачи Пластические операции Москва
28 февраля 2024, 14:15
Шесть лет колонии грозит врачам клиники после смерти продюсера Гаврилова
РИА «Новости»
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Шесть лет колонии может грозить врачам московской клиники звездного хирурга Тимура Хайдарова после смерти столичного бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Бизнесмену сделали операцию 17 февраля в клинике Тимура Хайдарова. Реабилитацию пациент провел дома. Однако через три дня у Гаврилова появились боли в животе и проблемы с дыханием. Еще через неделю продюсер умер.

По словам Хайдарова , у пациента возникли боли в животе на четвертый день. Его доставили обратно в клинику, где ему диагностировали злокачественную гипертермию - угрожающее жизни повышение температуры тела. Медики стабилизировали состояние Гаврилова и организовали его перевод в государственную больницу.

Родственники и друзья Гаврилова убеждены, что причина гибели в осложнениях после хирургического вмешательства. По одной из версий, пациент получил заражение крови во время операции.

Сам владелец медицинской организации заявил, что за все время существования его клиники в ней не умер ни один пациент. Его адвокат уточнил , что Гаврилова оперировал не Хайдаров, а специалисты другой клиники.

Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе процессуальной проверки по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека». Виновным может грозить до шести лет колонии.

Ранее в клинике Тимура Хайдарова в Москве начался обыск.

Врачи СК РФ Москва
28 февраля 2024, 14:13
Пропавшего сутки назад россиянина нашли мертвым в уральском лесу
РИА «Новости»
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Поиски пропавшего 39-летнего жителя Екатеринбурга, бросившего открытую машину в поселке Шайдурово, завершились. Тело замерзшего насмерть мужчины нашли в лесу. Об этом со ссылкой на источники сообщило издание Е1.RU.

Информацию журналистам подтвердили в областном главке СК, но подробности не раскрыли, объяснив это проведением проверки.

Источник издания пояснил, что супруга погибшего отправилась на опознание найденного тела. Переохлаждение он назвал предварительной причиной гибели.

Об исчезновении мужчины первой сообщила супруга. В минувший вторник, 27 февраля, она заявила, что муж отправился в поселок, где идет строительство дома. Но на месте нашли открытый автомобиль с телефоном и документами.

Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» опубликовал видео с приездом погибшего в поселок.

На кадрах видно, что мужчина заехал на своем автомобиле на территорию населенного пункта, а после ушел в неизвестном направлении.

В обстоятельствах гибели екатеринбуржца разберутся следователи.

В минувший вторник, 27 февраля, уральские волонтеры объявили, что нашли тело пропавшего осенью прошлого года 21-летнего жителя Верхней Пышмы. Труп обнаружили в лесу недалеко от города. Молодой человек исчез, когда отправился получать посылку в пункт выдачи заказов. Следователи организовали экспертизу для установления обстоятельств гибели пропавшего.

Волонтеры Екатеринбург
28 февраля 2024, 14:06
Спасатели получили сообщения о задымлении на красной ветке в метро Москвы
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Специалисты МЧС прибыли к станции метро «Парк культуры» в Москве после сообщения о задымлении на красной линии. Об этом сообщил источник «360».

Сейчас у входа на станцию дежурят несколько машин МЧС. Спасатели проследовали внутрь.

Как уточнил собеседник «360», сообщение о происшествии поступило со станции метро «Фрунзенская». Все обстоятельства устанавливаются.

По предварительной информации, на станции присутствовал запах жженой резины, но признаков возгорания специалисты не обнаружили, заключил источник.

Метро Москва

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