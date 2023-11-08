Неадекватного пассажира московского метро задержали за драку с полицейскими

Тело российского футболиста нашли на пляже в Сочи

Футболист и тренер Алексей Лесин скончался в Сочи на 31-м году жизни. Об этом сообщила Федерация мини-футбола Казани на своей странице во «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, с большим прискорбием сообщаем, что сегодня ночью на 31-м году жизни не стало Алексея Лесина», - указали в федерации.

Футболист выступал за команду Lava из Чувашии. В казанской Федерации мини-футбола назвали Лесина одним из самых ярких игроков последних сезонов лиги. Представители спортивной организации принесли соболезнования родителям и близким футболиста, а также всем, кто знал его на поле и в обычной жизни.

О смерти игрока чувашской команды сообщил на своей странице во «ВКонтакте» и его отец - тренер Сергей Лесин. По его словам, футболист скончался 6 ноября.

«Сегодня я потерял сына. Не стало Алексея. Выезжал на всероссийские соревнования в Сочи, нашли мертвым около моря», - написал мужчина.

Лесин-старший попросил откликнуться свидетелей, которые могли видеть его сына 6 ноября с 05:00 до 07:00 на пляже «Чайка» в Адлере. По предварительной информации, Лесин-младший заходил в кафе быстрого питания.

Отец футболиста также сообщил, что прощание со спортсменом пройдет 12 ноября. Алексея Лесина будут провожать в последний путь в Чебоксарах.