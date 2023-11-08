Неадекватного пассажира московского метро задержали за драку с полицейскими
Вчера на станции метро «Площадь Революции» полицейские задержали пассажира для проверки документов. Он внезапно начал вести себя неадекватно и набросился на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в МВД РФ.
По информации ведомства, полицейские неоднократно пытались сначала словесно успокоить мужчину, а затем были вынуждены применить силу и надеть на него наручники.
Злоумышленника доставили в отдел, где составили на него административные протоколы по статьям 20.1 и 18.8 КоАП РФ.
Кроме этого, сотрудники правоохранительных органов направили материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти в следственные органы.
Ранее в московском метрополитене 25-летний мужчина избил пенсионера. Столичная прокуратура взяла расследование дела под контроль.