Неадекватный водитель протаранил припаркованные машины в Красногорске
Жильцы комплекса «Отрада» в поселке Отрадное городского округа Красногорск стали свидетелями странного поведения водителя легкового автомобиля, который на скорости въехал во двор по встречной полосе и начал методично таранить припаркованные машины. Об этом «360» сообщили свидетели аварии.
По словам собеседников, все началось с того, что водитель поскандалил с владельцем серебристого внедорожника. Когда обидчик уехал, мужчина сел в свою легковушку и протаранил белую Škoda после чего уехал. Но потом вернулся по встречной полосе и на большой скорости и начал таранить другие машины пока не врезался в столб. Жильцы подчеркнули, что после остановки водитель объявил, что ему все равно на то, что он натворил. Они не исключили, что мужчина находится в состоянии опьянения.
Как сообщил источник «360», мужчина в этом году получил 24 штрафа за нарушение правил дорожного движения. Главным его нарушением стало превышение скорости.