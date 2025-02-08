Неадекват сбил двух женщин во время попытки выбить ворота красноярского детсада

Она отметила, что сначала окружающие подумали, что водитель просто забуксовал напротив ворот.

«Я вышла посмотреть, что вообще происходит. И что я лицезрею? Просто машина начинает туда-сюда отъезжать и въезжать в ворота», - добавила девушка.

По ее словам, прохожим удалось забрать у хулигана ключи от авто. Но вскоре водитель снова сел за руль и достал запасные ключи.

«Далее человек достает вторые ключи уже из машины, потому что основные ключи были у очевидцев, у тех, кто останавливал его. И, получается, он заводит машину, начинает сдавать задом, сбивая двух людей: женщину лет 40-50 и одну женщину лет 30-40», - объяснила очевидица.

Неравнодушные пешеходы попытались задержать водителя. Они выбили боковое стекло, и вытащили неадеквата из салона. Завязалась драка, в итоге странно ведущего себя мужчину скрутили и передали полиции.

«Все люди, которые там были, пытались его вытащить оттуда. Он ехал прямо на людей», - заключила собеседница 360.ru.

Ранее житель Сахалина, угрожая ножом, потребовал у сотрудников детсада отдать ему детей. Правоохранители задержали мужчину и изъяли у него спрятанное в рукаве оружие.