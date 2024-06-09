Неадекват с ножом угрожал детям в Ленобласти

Жители Люберец услышали звук взрыва в районе улицы Камова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Местные жители утверждают, что увидели вспышку, а затем услышали взрыв в районе улицы Камова, неподалеку от ЖК „Самолет“», - заявили в публикации.

Официального подтверждения этой информации на момент публикации не было.

Ранее сильный взрыв прогремел в жилом доме на севере Москвы , после которого из окон квартиры повалил дым. Жилое помещение загорелось, пострадал мужчина, получивший 45% ожогов тела.

В тот же день при взрыве на одной из детских площадок столицы пострадал ребенок. До этого рабочие там вели ремонтные работы. У пострадавшей девочки обгорели брови и ресницы.

В конце мая в столичном районе Ясенево на Голубинской улице загорелись восемь гаражей. Очевидцы слышали взрывы, в небо поднимались клубы черного дыма. Самому пожару присвоили первый ранг сложности.