«Не знала». Бросившая младенца в аэропорту Антальи россиянка дала странное объяснение

После задержания девушку и ребенка доставили в больницу, их здоровью ничего не угрожает. По информации издания, россиянку допросила местная полиция. Девушка заявила, что «не знала, что беременна».

Задержанную после выписки из больницы доставили в суд для избрания меры пресечения. В Генконсульстве пообещали, что принимают меры по оформлению новорожденному необходимых документов. Россиянкам окажут всю необходимую консульскую помощь.