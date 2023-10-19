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«Семья жила очень дружно, машины внуков и дочери у забора видел через день, ее часто навещали», - рассказал Анатолий.

По словам мужчины, он хорошо знал Прасковью и бывал у нее в гостях. В деревне ее называли Полиной. Он не слышал о конфликтах в семье. При этом сосед никогда не видел внуков Полины пьяными или в ссоре.

Накануне пенсионерка ждала внуков, чтобы Артем и Роман помогли по хозяйству. Молодые люди, по словам Анатолия, действительно раскидывали землю.

«Нормальные люди были. Я ни одной секунды не знал, что Роман был наркоманом или выпивал. Ребята всегда здоровались, были приветливыми», - заявил мужчина.

По его словам, никакой речи о возможной продаже дома не было.

«У них у всех есть дачи, поэтому вопрос такой не стоял», - подытожил Анатолий.

Ранее в загородном доме в деревне Крюково под Истрой нашли тела 85-летней тещи и 30-летнего сына известного продюсера и создателя рок-группы «Парк Горького» Стаса Намина. На трупах Прасковьи Ткаченко и Артема Микояна обнаружили ножевые ранения. По подозрению в убийстве задержали ранее судимого приемного сына музыканта Романа Микояна.