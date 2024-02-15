15 февраля 2024, 09:21

«Не знаем — вылетим мы или нет». Пассажиры пожаловались на задержку вылета в Шереметьеве

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Пассажиры одного из рейсов, который должен был вылететь утром 15 февраля из Шереметьева, пожаловались на задержки. В распоряжении «360» появились кадры обстановки в аэропорту.

«Это мы стоим на рейс, который в 08:00 должен был лететь, второй раз поменяли выход на посадку. Мы стоим и не знаем, вылетим мы или не вылетим, наверное, Росавиацию надо как-то подключить, чтобы они помогли аэропорту Шереметьево наладить все-таки работу», - поделился автор записи, снимая огромную очередь.

Сейчас в Москве продолжается сильный снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее сообщил в Telegram, что из-за осадков видимость в столичных аэропортах составляет 600 метров.

«Внуково - 600 метров, Шереметьево - 800 метров, Жуковский - 900 метров, Остафьево - 1,2 километра», - уточнил Тишковец.

«360» обратился за комментарием в пресс-службу Шереметьева, однако получить информацию оперативно не удалось. На момент публикации новости представители аэропорта никакие данные не предоставили.

Аэропорт Шереметьево Снегопад Москва
15 февраля 2024, 09:08
Пострадавших при пожаре в нежилом здании «Известия холл» в Москве не обнаружили
Соцсети
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В ходе пожара, произошедшего в нежилом реконструируемом здании «Известия холл» на Пушкинской площади, никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Ведомство уточнило, что точную причину произошедшего возгорания установят в результате пожарно-технической экспертизы.

Кроме того, на месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует представитель Тверской межрайонной прокуроры Николай Чекашкин.

«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», - рассказали в пресс-службе.

Ранее Газель взорвалась на проезжей части в центре Москвы. Причина произошедшего пока неизвестна.

Пожары Москва
15 февраля 2024, 08:56
Один человек пропал в горящем здании в Москве
РИА «Новости»
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В центре Москвы в горящих постройках пропал сотрудник «Известия Холл». Спасатели на данным момент ищут его. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По данным источника, у пострадавшего ожог рук. Информации о других пропавших без вести не поступало.

Пожар произошел во дворе «Известия Холл» на углу Тверской улицы и Пушкинской площади - загорелись две постройки. Огонь быстро распространялся.

Кроме того, проезд по Тверской улице в Москве ограничили из-за пожара. Движение машин по Тверской улице в сторону Садового кольца разрешили только по одной полосе из четырех, на Большом Путинковском переулке - по трем из четырех.

Ранее « Газель» взорвалась на проезжей части в центре Москвы. Информации о пострадавших и причине взрыва пока нет.

Пожары Москва
15 февраля 2024, 08:14
Газель взорвалась на проезжей части в центре Москвы
РИА «Новости»
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В четверг, 15 февраля, на проезжей части в центре Москвы взорвалась газель. В данный момент она горит открытым пламенем. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Источник уточнил, что автомобиль горит в Таганском районе на Рабочей улице. Информации о пострадавших и причине взрыва пока не поступало.

Подробности произошедшего уточняются. На место ЧП выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

Ранее возгорание в центре Москвы локализовали в одном из трех зданий. Огонь вспыхнул на внутридворовой территории на углу Пушкинской площади и Тверской улицы.

Пожары Москва
15 февраля 2024, 07:35
Два человека пострадали при обрушении крыши на Алтае
РИА «Новости»
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Сильный ветер сорвал крышу со здания в Барнауле, в результате чего травмы получили два человека. Кроме того, повреждены 10 автомобилей. Об этом сообщила администрация города.

Инцидент произошел на Власихинской улице, 133 в Индустриальном районе Барнаула. Власти уточнили, что крышу сорвало с административного здания.

Накануне МЧС России объявило штормовое предупреждение в Алтайском крае из-за метели и сильного ветра с порывами до 22 метров в секунду. На фоне неблагоприятной погоды без электроснабжения остались семь сел, семь артезианских водозаборов и одна котельная. Рабочие уже восстановили подачу энергии.

Ранее во Владивостоке с двух зданий сорвало крыши. Они рухнули на припаркованные автомобили.

Обрушения Машины

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