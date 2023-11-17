Женщину сильно удивило, что у школьницы могли возникнуть проблемы с законом. Она вспомнила, что в тот же день видела и девочку, и ее мать.

«С семьей никаких проблем… Но она ходит - не здоровается ни с кем», - отметила жительница дома.

На вопрос о том, считает ли девочку агрессивной, соседка ответила «не знаю».

«Семья нормальная, молодые. <…> Они дверь не открывают. Даже когда ремонт какой-то был… А так тишина», - добавила собеседница «360».

В СМИ распространилась информация о том, что восьмиклассница якобы интересовалась движением «Колумбайн»* и планировала нападение на школу № 15. Отмечалось, что в ее квартире прошли обыски и обнаружились, в частности, самодельный предмет с фитилем и два ножа, а в телефоне - фотографии преступников и подписки на тематические паблики. Появлялась информация о том, что девочку задержали, однако ее мать опровергла эти данные.

* Движение «Колумбайн» признали террористическим и запретили в России.