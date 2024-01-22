Не заметил поезда. Грузовик на переезде въехал в грузовой состав

Движение на этом участке уже восстановили.

В декабре прошлого года 70-летний водитель чудом спасся после того, как его машину протаранил поезд на переезде. Легковушку протащило около 300 метров. Перед столкновением водитель успел перепрыгнуть с водительского на пассажирское сиденье. Но самостоятельно выбраться из машины мужчина не смог - с одной стороны двери заблокировало поездом, с другой завалило снегом. Его извлекли спасатели. Пострадавший отделался царапинами.

«По предварительным данным, водитель грузового автомобиля не заметил товарный поезд и допустил с ним столкновение. В результате ДТП люди не пострадали», - уточнили в ведомстве.

Подробности аварии привел Telegram-канал Ural Mash. По его данным, водитель самосвала все же пострадал - у нег подозрение на переломы. Но от госпитализации мужчина отказался.

На фото с места аварии видно, что грузовик въехал в цистерну для перевозки нефтепродуктов. При этом кабина машины получила сильные повреждения.