19 октября 2024, 16:21

Не вставших на воинский учет экс-мигрантов лишили гражданства на Дальнем Востоке

РИА «Новости»
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Бывших мигрантов, не вставших на воинский учет в Хабаровском крае, лишили российского гражданства. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД России.

В августе трое граждан Таджикистана получили российские паспорта. При этом они дали клятву быть преданными стране, соблюдать ее конституцию и законы.

«Однако данными гражданами не исполнена обязанность по первоначальной постановке на воинский учет», - отметили в полиции.

Правоохранительные органы совместно с представителями регионального управления Федеральной службы безопасности задержали мигрантов. У них забрали российские паспорта, теперь иностранцам придется покинуть страну.

Ранее в России приняли закон, направленный на предотвращение фиктивных браков , установления отцовства и материнства среди мигрантов. Теперь, чтобы получить разрешение на временное проживание, иностранный гражданин должен будет подождать не менее трех лет с момента заключения брака или усыновления. Кроме того, квоту на временное проживание мигрантов сократили почти в два раза.

Мигранты
19 октября 2024, 14:02
После ЧП с грузовым судном на Сахалине нашли тела трех человек
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После происшествия с грузовым кораблем на Сахалине спасатели нашли тела трех человек. Поиски еще двух продолжаются. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Один человек находится в медицинском учреждении, два человека не пострадали», - добавили в пресс-службе.

Согласно предварительным сведениям, 18 октября в порту Корсаков на острове Сахалине перевернулся грузовой корабль. На борту судна находились восемь человек.

Сейчас продолжаются поисково-спасательные операции, ищут двух человек, которые считаются пропавшими без вести. На месте работают четыре судна , спасательной операцией руководит капитан порта Корсаков.

Ранее губернатор Сахалина Валерий Лимаренко заявил, что судно опрокинулось из-за перегруза. Корабль перевозил щебень и песок. Следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации. Проверку начала транспортная прокуратура.

Спасатели Корабли Россия
19 октября 2024, 11:12
Двое мужчин погибли на Ладожском озере после переворачивания лодки
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В районе деревни Лигово Волховского района на Ладожском озере обнаружили перевернутую моторную лодку. Два находившихся на борту человека погибли, одного мужчину спасли, сообщила пресс-служба северо-западной транспортной прокуратуры.

ЧП произошло 18 октября, выжившего мужчину поместили в больницу. Прокуратура начала проверку, причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее лодка с двумя рыбаками перевернулась в Московской области. Один из находившихся на борту смог выплыть на берег самостоятельно и обратился за помощью в экстренные службы.

Лодка опрокинулась на сравнительно мелком месте, поэтому второй рыбак смог стать в озере на ноги. К этому времени уже стемнело, и он не решился двигаться к берегу, чтобы не попасть в подводную яму или не оступиться. Мужчину вытащили из воды работники «Мособлпожспаса».

Генпрокуратура РФ Ленинградская область
19 октября 2024, 10:57
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в Кирсанове
Пресс-служба МЧС
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После взрыва газа в многоквартирном доме в Кирсанове возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Тамбовской области.

Взрыв произошел на четвертом этаже дома на Коммунистической улице. Жертвами ЧП стали три человека, еще восемь жильцов пострадали.

На месте взрыва работают следователи и криминалисты. Они выяснят все обстоятельства и причину произошедшего. В связи с ЧП проверку также проводит прокуратура. Специалисты изучат, как эксплуатировалось газовое оборудование в здании. Координацией работы экстренных служб и правоохранителей занимается прокурор Тамбовской области Александр Гулягин.

Для жильцов частично обрушившегося дома организовали пункт временного размещения на 60 мест. С эвакуированными людьми работают психологи.

Уголовное дело Взрывы Следственный комитет России
19 октября 2024, 08:37
Два человека погибли при взрыве бытового газа в Кирсанове
Пресс-служба МЧС
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Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области. В пресс-службе МЧС России сообщили, что на месте обрушения пятиэтажки работают спасатели.

«Предварительно, пострадали четыре человека, из них двое погибли. Спасены пять жильцов», - уточнили в МЧС.

Пожарные ликвидировали возгорание, которое началось после утечки бытового газа на площади 150 квадратных метров. Повреждены четвертый и пятый этажи дома на Коммунистической улице.

Глава Тамбовской области Максим Егоров сообщил , что взрыв произошел на четвертом этаже. Жильцов срочно эвакуировали.

Губернатор добавил, что за помощью к медикам обратились восемь человек, их доставили в больницу. Пятеро отказались от госпитализации.

Ранее взрыв газовоздушной смеси с последующим горением произошел в Дагестане. ЧП случилось в квартире на первом этаже многоквартирного дома. Пострадал 26-летний мужчина, который в момент происшествия был в квартире. Он попал в больницу в тяжелом состоянии с множественными ожогами.

Газ Взрывы

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