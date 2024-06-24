«В 13:00 я оттуда ушел, где-то в 14:45 мне сообщили, что здание горит. Бегом туда. Подошел, там полыхал шестой этаж. Внутри находился один сотрудник, он успел выбраться», - рассказал Максим.

Он пояснил, что в арендуемых офисах хранит товар примерно на два миллиона рублей, который распространяет на маркетплейсах.

«Но пока второй этаж не горел, там, где я нахожусь. Даже если товар не сгорел, его, вероятно, залило либо завалило», - предположил собеседник 360.ru.

Он добавил, что не заметил в здании противопожарных систем.

«Не видел ни гидрантов, ни систем оповещения, ни схем эвакуации. Может, все это было в другом крыле, но я не помню такого», - уточнил арендатор.

Про пожарные выходы он также не может уверенно сказать - были ли вообще они.

«Я знаю, что есть с двух сторон лестницы, есть лифты. Может быть, одна из лестниц считается пожарным выходом - я не знаю», - пояснил он.

По словам Максима, в здании иногда случались проблемы. Например, зимой чуть позже запускали отопление или выбивало электричество.

«Не было света у нас неделю, мы починили. Бывало, лифты не работали», - заключил он.

Пожарным удалось локализовать возгорание в административном девятиэтажном здании во Фрязине. В результате случившегося погибли два человека.