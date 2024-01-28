«Не в первый раз». Неизвестные парашютисты спрыгнули с балкона дома в Балашихе

Напавшие на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову в Химках могут понести реальное уголовное наказание. Таким мнением в беседе с «360» поделился управляющий партнер компании «Илюмжинов, Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.

Серьезные последствия Напавших также могут привлечь к административной ответственности за воспрепятствование журналистской деятельности без насилия и назначить злоумышленникам штраф. При этом маловероятно, что происшествие как-то повлияет на возможность проведения Тлиашиновой семинаров. Коуч вряд ли понесет наказание, так как пока нельзя установить, было ли нападение на журналистку преднамеренным.

«Однако очевидно, что ей и ее команде придется гораздо более ответственно и осторожно подходить к вопросам взаимодействия со СМИ и соблюдению прав журналистов при осуществлении ими профессиональной деятельности. Иначе подобные эксцессы могут иметь уже куда более серьезные последствия», - заключил юрист.

После нападения у корреспондента «Известий» диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и подозрение на сотрясение мозга. Женщина также получила много ушибов. Одной из возможных причин нападения стал страх организаторов мероприятия перед налоговой службой.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Химкинская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования.

Реальное наказание Нападение на журналистку произошло во время подготовки репортажа о российской блогосфере. Девушка пришла на семинар «Инна Ленд» блогера Инны Тлиашиновой в Химках, но организаторы мероприятия буквально вышвырнули Графчикову за порог.

По закону о СМИ журналисты имеют право посещать любые предприятия и организации, в том числе частные, и вести запись на их территории.

«Согласно статье 262 ГК РФ, собственник может ограничить проникновение на свою территорию, но в момент начала конфликта журналистка уже находилась на территории, из чего можно предположить, что изначально она была допущена к съемкам», - отметил специалист.

За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. Наказание выносят за воспрепятствование законной деятельности журналистов с применением насилия.