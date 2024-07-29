29 июля 2024, 16:43

Не успел затормозить. Водитель КамАЗа объяснился после ДТП с поездом под Волгоградом

РИА «Новости»
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Причиной столкновения пассажирского поезда с грузовиком КамАЗ в Волгоградской области стало то, что водитель большегруза не успел притормозить перед составом. Такую версию мужчина представил правоохранителям, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, 43-летний водитель находится в сознании, с ним работают медики. У него уже взяли тест на наркотики и алкоголь. Супруга пострадавшего ранее сообщила 360.ru, что ее мужа после аварии отвезли в реанимацию.

Крупная авария на перегоне в Котельниковском районе Волгоградской области произошло днем 29 июля. КамАЗ по неустановленной пока точно причине столкнулся с пассажирским поездом Казань - Адлер.

Согласно последней официальной информации, при ЧП пострадали 16 человек , среди них один ребенок и два проводника. Также порядка 140 пассажиров получили ушибы и ссадины, госпитализация им не потребовалась.

Глава РЖД Олег Белозеров заявлял, что устранение последствий ДТП находится под его личным контролем.

ДТП Поезда Водители
29 июля 2024, 15:46
Глава Волгоградской области Бочаров отправился к месту ДТП с поездом и КамАЗом
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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направился к месту схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в результате ДТП с грузовиком КамАЗ. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направляется к месту ДТП с участием пассажирского поезда на перегоне Гремячая - Котельниково», - указали там.

Региональный оперативный штаб уточнил, что на месте аварии работают 22 бригады скорой помощи. Еще дополнительно выехали четыре бригады медиков.

«Также задействовали авиацию: бортом вертолета МИ-8 направили восемь врачей, а еще четверо специалистов направляются к месту на двух вертолетах „Ансат“. В Котельниковскую ЦРБ доставили 20 человек, среди них семь детей», - отметили в штабе.

Ранее 360.ru показывал эксклюзивные кадры с места схода вагонов с путей.

Поезда
29 июля 2024, 14:52
После прорыва дамбы в Карелии судьба трех человек все еще неизвестна
Пресс-служба МЧС
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Карельские спасатели оказали помощь семи пострадавшим после прорыва дамбы в Сегежском районе Карелии. Поиски еще трех человек, включая находившегося в зоне затопления водителя экскаватора, продолжаются. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Артур Парфенчиков.

Он подчеркнул, что потоки воды снесли три дачных дома. В пункт временного размещения отправили семью из Мурманска, которая приехала в Карелию на отдых.

«Сейчас важно отследить проход всей массы воды по течению. Гидростанции все готовы к регулированию. Выдвигаемся на вышестоящие шлюзы, чтобы посмотреть, как организовать водосток с учетом ситуации», - заявил Парфенчиков.

Глава республики добавил, что на месте прорыва дамбы работают 36 единиц техники и 109 спасателей.

В пресс-службе карельского главка МЧС заявили, что причиной прорыва дамбы Беломорско-Балтийского канала в Сегежском округе стал размыв временной песчаной перемычки , установленной во время ремонта шлюзов. В ведомстве уточнили, что в зону затопления попали участки садового некоммерческого товарищества «Балтийский».

Спасатели Наводнения Россия
29 июля 2024, 14:44
В РЖД назвали количество пострадавших при сходе поезда под Волгоградом
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При столкновении поезда Казань — Адлер с КамАЗом в Волгоградской области пострадали 16 человек, в том числе двое проводников. Их доставили в больницу, сообщила пресс-служба РЖД.

«Всего госпитализированы 16 человек, из них 13 взрослых пассажиров, один ребенок и два проводника», - заявили представители компании.

В общей сложности в поезде № 491 Казань - Адлер ехали 803 человека, из них около 140 получили легкие травмы - ссадины и ушибы. РЖД сообщили, что им не потребовалась госпитализация.

При столкновении поезда Казань - Адлер с КамАЗом в Волгоградской области пострадали 16 человек, в том числе двое проводников. Их доставили в больницу, сообщила пресс-служба РЖД.

РЖД ДТП Поезда
29 июля 2024, 14:35
Пассажиров попавшего в аварию поезда под Котельниково увезут в гостиницу и ДК
Телеканал «360»
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Пострадавших пассажиров попавшего в аварию поезда Казань — Адлер доставят в больницу. Остальных эвакуируют в пункты временного размещения, сообщила пресс-служба администрации Котельниковского района.

К месту аварии приехали автобусы. Они доставят пассажиров поезда в Дом культуры «Импульс», Центр досуга и кино города Котельниково и гостиницу «Кристалл».

Пострадавших должны доставить в Котельниковскую центральную районную больницу. Представитель медучреждения заявил 360.ru, что их привезли в приемный покой, однако список пациентов пока не составили.

Авария случилась после полудня на железнодорожном перегоне в четырех километрах от города Котельниково. Администрация сообщила, что КамАЗ выехал на пути на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с поездом Казань - Адлер № 491.

По данным правительства Волгоградской области, из 20 вагонов девять сошли с рельсов. В поезде находились 813 человек. К месту ДТП приехали МЧС, полиция и скорая помощь - в общей сложности 324 специалиста. МВД России сообщило, что водителя грузовика госпитализировали. 360.ru показал видео с места ДТП.

Пострадавших пассажиров попавшего в аварию поезда Казань - Адлер доставят в больницу. Остальных эвакуируют в пункты временного размещения, сообщила пресс-служба администрации Котельниковского района.

РЖД Здравоохранение Больницы Грузовики ДТП Медицина Поезда

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