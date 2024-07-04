«Не успел убежать». Медведь загрыз гулявшего с собаками пенсионера

«Собаки разбежались, а так как мужчина в возрасте, он не успел от медведя убежать. Это первый случай, но зимой по деревне ходили несколько медведей», - сказал он.

На месте нападения работали различные службы. По словам собеседника издания, теперь жители Леонова «дальше своего огорода точно не пойдут».

Ранее медведь напал на мужчину в лесу рядом с поселком Кирга и загрыз его насмерть. Позже местные жители обнаружили труп односельчанина со следами укусов хищника.

Дикий медведь совершил нападение на рабочего на Чаяндинском месторождении в Якутии. Его коллега пытался отогнать животное, но не получилось.