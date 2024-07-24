Не сложнее похода в магазин. Взрыв авто в Москве могли устроить непрофессионалы

По словам Попова, участились попытки ввоза взрывчатых веществ на территорию России, а их стоимость на черном рынке немного снизилась. Подполковник заявил, что правоохранители пресекают более 90% поставок.

Взрыв произошел утром 24 июля в Toyota Land Cruiser , которая стояла на парковке ЖК «Молжаниново» на Синявинской улице. Очевидцы рассказали, что полиция оцепила место преступления. СКР возбудил уголовное дело.

Взрывчатка на магните «Профессионализм оценивается достижением результата. Судя по тому, что мужчине оторвало конечности , по предварительным данным, мы понимаем, что он не был готов, и что сила взрывчатки, судя по автомобилю, составляла более 200 граммов в тротиловом эквиваленте», - сказал он.

Специалист предположил, что преступники не имели возможности и времени установить более мощный кумулятивный снаряд.

Взрывное устройств о такого типа, по словам Попова, могло прожечь металл, и кумулятивная струя проникнуть в корпус автомобиля и создать избыточное давление, несовместимое с жизнью.





Попов пришел к выводу, что владелец машины ничего не подозревал и потому не готовился. Подполковник напомнил, что в России уже совершали подобные покушения - например, на бывшего сотрудника Службы безопасности Украины. Тогда, по его мнению, под коврик водителя подкладывали специальную защитную плиту.

«Установка взрывного устройства - не изготовление, а только установка - не требует каких-то специальных навыков. Это простые манипуляции не сложнее, чем в супермаркете положить пакет молока в коляску», - сказал он.

Первые версии взрыва Land Cruiser Собеседник 360.ru предостерег от поспешных выводов относительно мотива преступления. Он напомнил, что кроме иностранных спецслужб существует еще организованная преступность.

«Не все взрывы связаны с Украиной. Терроризм или нет, мы забыли, что есть организованная преступность, которая использует те же методы», - сказал он.