Не поместилась в самолет. Екатеринбурженка не смогла улететь в Сочи из-за овербукинга

По информации издания, неприятная для женщины ситуация произошла 6 ноября. Вылететь она должна была рейсом U6306 «Уральских авиалиний». Причем с этой проблемой, по ее словам, столкнулись еще несколько пассажиров.

«Мы пришли за 15 минут до конца регистрации, но на стойке сказали, что не могут зарегистрировать нас по непонятной причине, отправили искать представителя „Уральских авиалиний“», - поделилась она.

После долгих поисков сотрудника пассажирка выяснила, что в самолете просто не хватило места. При этом билеты екатеринбурженка купила еще месяц назад.

В итоге ей и другим не поместившимся на борт людям сообщили, что они могут вылететь в Сочи через три часа. При этом на просьбу женщины компенсировать питание и предоставить воду, ей в ответ предложили направить официальное письмо.

В конце концов улететь из Екатеринбурга у пассажиров все-таки получилось. А перевозчика теперь проверяет Уральская транспортная прокуратура. В «Уральских авиалиниях» заявили, что тоже инициировали проверку, отметило издание.