08 ноября 2023, 08:45

Не поместилась в самолет. Екатеринбурженка не смогла улететь в Сочи из-за овербукинга

РИА «Новости»
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Жительница Екатеринбурга не смогла вылететь в Сочи рейсом «Уральских авиалиний» из-за овербукинга. О том, что компания продала больше билетов, чем кресел на борту, пассажирка узнала после того, как ее отказались регистрировать перед вылетом, сообщил E1.

По информации издания, неприятная для женщины ситуация произошла 6 ноября. Вылететь она должна была рейсом U6306 «Уральских авиалиний». Причем с этой проблемой, по ее словам, столкнулись еще несколько пассажиров.

«Мы пришли за 15 минут до конца регистрации, но на стойке сказали, что не могут зарегистрировать нас по непонятной причине, отправили искать представителя „Уральских авиалиний“», - поделилась она.

После долгих поисков сотрудника пассажирка выяснила, что в самолете просто не хватило места. При этом билеты екатеринбурженка купила еще месяц назад.

В итоге ей и другим не поместившимся на борт людям сообщили, что они могут вылететь в Сочи через три часа. При этом на просьбу женщины компенсировать питание и предоставить воду, ей в ответ предложили направить официальное письмо.

В конце концов улететь из Екатеринбурга у пассажиров все-таки получилось. А перевозчика теперь проверяет Уральская транспортная прокуратура. В «Уральских авиалиниях» заявили, что тоже инициировали проверку, отметило издание.

Авиация Уральские авиалинии Екатеринбург
08 ноября 2023, 09:07
Огонь охватил гигантский деревянный ангар, где снимали «Секретные материалы»
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Крупный пожар вспыхнул в гигантском деревянном ангаре на месте бывшей авиабазы Тастин в Калифорнии (США). Огонь охватил строение, которое использовалось при съемках сериалов «Звездный путь», «Секретные материалы» и фильма «Перл-Харбор», сообщил NBC.

Горящий ангар - один из двух крупнейших в мире деревянных отдельно стоящих зданий-близнецов, отметил телеканал. Во время Второй мировой войны в нем хранились дирижабли, позже его использовали при киносъемках.

Пожарная охрана округа Ориндж указала, что во время пожара возникла угроза обрушения. На фоне динамики возгорания и этого фактора специалисты пришли к выводу, что самым оптимальным будет решение позволить строению обрушиться, «После чего наземные группы смогут подойти ближе и приступить к интенсивному тушению пожара», - уточнило ведомство в социальной сети Х.

США Пожары
08 ноября 2023, 09:02
Снегоход с тремя россиянами ушел под лед в Якутии
Pxhere
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Снегоход «Буран» с тремя людьми на борту провалился под лед в Оймяконском районе Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры в Telegram-канале.

Снегоход угодил под лед на реке Индигирке в местности Туостах, которая находится примерно в 25 километрах от села Оймякон. На «Буране» находились трое мужчин 1956, 1980 и 1984 годов рождения.

Провалившихся под лед вместе со снегоходом пока не обнаружили. Других подробностей прокуратура не привела.

Как уточнило издание Lenta.ru , река еще не до конца замерзла. Вода не застыла, ее температура составляет примерно семь градусов тепла.

Первый случай гибели на льду в осенне-зимнем сезоне зафиксировали под Челябинском в понедельник, 6 ноября. Девятилетний мальчик пропал в деревне Яраткулова Аргаяшского района.

Школьник утонул , провалившись под лед. Спасатели достали его тело из воды.

Якутия
08 ноября 2023, 05:01
Пожар вспыхнул в Озерной горнорудной компании в Бурятии
РИА «Новости»
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Пожар разгорелся в Озерной горнорудной компании в Бурятии. На месте уже работают пожарные, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООО «Озерное».

«В Еравнинском районе Бурятии на одном из производственных объектов Озерной горнорудной компании произошло возгорание», - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что в ближайшее время пламя локализуют и полностью потушат. В результате возгорания никто не пострадал.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники оперативных служб. Им предстоит выяснить предварительные причины возгорания. По информации Республиканского агентства ГО и ЧС, загорелось здание неэксплуатируемого цеха. На тушение отправили 29 человек и 16 единиц техники.

ГОК находится на Озерном месторождении полиметаллических руд в Еравнинском районе. На предприятии добывают и перерабатывают свинцово-цинковые руды. Также там производят цинковые и свинцово-серебряные концентраты.

Пожары Бурятия
08 ноября 2023, 03:44
Мальчик нашел скелет с документами на имя рецидивиста в Серпухове
Freepik
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Ученик четвертого класса в Серпухове нашел скелет с рюкзаком, одеждой и документами человека, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщил Пятый канал.

Мальчик после уроков ждал родителей и решил прогуляться рядом с заброшенной веткой железной дороги, наткнулся на человеческие костные останки. Парнишка вернулся в школу и рассказал об этом сотруднику службы безопасности.

Правоохранители начали проверку. В ходе осмотра полицейские обнаружили комплект одежды с обувью, старый мобильный телефон, банковские карты и медицинские документы на имя 49-летнего мужчины. Позже стало известно, что умершего разыскивали с июня 2023 года за уклонение от назначенных судом принудительных работ по инициативе ФСИН.

Как мужчина оказался на заброшенных путях и причину его гибели установят правоохранители. Уже известно, что смерть, не была насильственной. Точные причины и все обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее охранник одного из университетов в Санкт-Петербурге обнаружил труп на территории учреждения. Тело мужчины привязали шнурком к ограде.

Дети Серпухов

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