«Из-под балконов выбегают и просто накидываются. Не первый раз. Они все чипированные. Их вылавливали, обрезали все, что полагается, потом обратно отпускали. Видимо, это как-то на их организм повлияло, что они уже бросаются на детей», - поделилась женщина.

Александра сообщила, что сейчас сын чувствует себя нормально, нога болеть перестала. Однако ребенок теперь боится ходить один - матери приходится сопровождать его.

«Теперь я хожу с ним домой и из дома», - пояснила она.

Свора собак набросилась на школьника, когда он был уже возле подъезда. Ребенок пытался убежать, упал в снег. Псы укусили его за ягодицу, мальчик сильно испугался.

«Сегодня поставили укол против бешенства. <…> Еще надо два. В понедельник пойдем второй ставить», - рассказала женщина.

С сыном Александра была на приеме у врачей и в местной прокуратуре. В субботу, 10 февраля, ее пригласили в Следственный комитет России.

«Был трагичнее случай… Я очень благодарна всевышнему, что обошлось ягодицей. Не дай бог артерия какая…» - отметила мать.

В пресс-службе СК по Иркутской области сообщили, что после нападения собак на мальчика возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Специалисты ищут очевидцев и допрашивают сотрудников администрации.

Ранее соседка семьи пострадавшего Наталья рассказала, что от страха мальчик не мог говорить. Отбить ребенка от бездомных псов помогла прохожая - животные испугались взрослого человека и бросились врассыпную.