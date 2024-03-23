«Не падаем духом». Спасшаяся от террористов в Crocus City Hall рассказала о самочувствии

«Все нормально. Я в реанимации, но чувствую себя хорошо. Врачи сделали все возможные обследования, оказывают помощь <…> Отравление угарным газом, термоингаляционные повреждения», - рассказала она о своем состоянии и диагнозе.

Жуткие подробности стрельбы и пожара в концертном зале собеседница вспоминать не захотела. Девушка лишь упомянула, что спасалась вместе с восемью людьми.

«Держимся. Не падаем духом», - заключила она.

Ранее другая пострадавшая в теракте Юлия рассказывала, что террористы открыли огонь по невинным зрителям перед входом в 14-й зал в Crocus City Hall. Преступники палили людям в спины.

Погибли минимум 115 человек, еще свыше 100 человек пострадали. К теракту в Crocus City Hall оказались причастны 11 человек , в том числе четыре исполнителя. Президент Владимир Путин пообещал покарать всех исполнителей, организаторов и заказчиков преступления.