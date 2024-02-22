22 февраля 2024, 12:27

«Не могли прокашляться». Родители — о состоянии отравившихся в самарском бассейне детей

пресс-служба прокуратуры Самарской области
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В Васильевке Самарской области дети отравились, предположительно, парами хлора при купании в маленьком бассейне отеля 21 февраля. По последним данным, пострадали пять детей, двое из них по-прежнему остаются в реанимации, рассказали «360» их родители.

«Моя дочь зашла в детский бассейн, буквально минуту там провела, и тут несколько детей начали кашлять, повыскакивали оттуда, и им будто воздуха не хватало, прокашляться не могли. Мы, взрослые, которые рядом были, почувствовали запах. Не хлорки, а какой-то кисловатый неприятный. Он появился и пропал», - вспомнила мать пострадавшей девочки Ольга.

«Я была растеряна» По ее словам, родители выбежали на ресепшен и вызвали скорую помощь.

«Я была растеряна, не знала, как помочь ребенку, звонила и говорила „скорее“. На ресепшене дали [таблетки], помогли», - добавила Ольга.

Приехавшие медики вкололи детям лекарство и отвезли их в больницу на двух «скорых». Там девочке стало легче, на следующий день ее уже выписали, с анализами все в норме.

«Но двоим было плохо, они были в реанимации. Завтра их вроде должны перевести в обычную палату. Моя дочь и еще один четырехлетний ребенок чувствуют себя хорошо, его тоже сегодня выписывают», - сообщила собеседница «360».

Она уточнила, что врачи поставили диагноз «отравление неизвестным хлорсодержащим веществом». Изначально у дочери Ольги не очень хорошим был только анализ на «содержание газа в крови». Утром она пересдала анализы, и все было уже в порядке.

Семья отдыхала в отеле с воскресенья, 18 февраля. Ольга призналась, что не ожидала подвоха - уже несколько раз останавливалась там, и «все было на высшем уровне».

«С владельцами не разговаривали, с нами никто не связывался», - поделилась она.

«Ждали „скорую“ и боялись» Мать троих отравившихся детей Светлана рассказала, что тоже часто бывала с ними в этой спа-зоне. В тот вечер там, по ее словам, было много людей - человек 30-40. Дети отдыхали в маленьком бассейне, она - в джакузи.

«Вдруг дети начали кричать, выпрыгнули из бассейна, упали, стали сильно кашлять. Мы подбежали и почувствовали едкий запах - наверное, из вентиляционной решетки. Очаг был именно в детском бассейне. Мы их вывели, увидели, что им становится хуже, „скорую“ вызвали. <…> У среднего ребенка началась тошнота уже в больнице, у старшего дыхание ухудшилось, и их положили в реанимацию, нас с младшим - в обычную палату. Ему стало лучше», - вспомнила Светлана.

Она отметила, что одна из семей отказалась от госпитализации ребенка, ему просто сделали укол. Остальных четверых пострадавших с родителями повезли в больницу. По информации СУ СК по региону , от госпитализации отказались двое.

«Все ждали скорую и боялись», - призналась женщина.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). По предварительным данным, дети могли отравиться парами хлора. Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы.

Прокуратура Самарской области начала проверку по факту ЧП. Проверяться будет соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства, регламентирующего безопасные условия отдыха.

В Васильевке Самарской области дети отравились , предположительно, парами хлора при купании в маленьком бассейне отеля 21 февраля. По последним данным, пострадали пять детей, двое из них по-прежнему остаются в реанимации, рассказали «360» их родители.

Дети Прокуратура РФ Больницы Скорая помощь Отели Врачи Следственный комитет России
22 февраля 2024, 12:50
Миллион рублей взыскали с капитана судна в Петербурге за выбитые зубы
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Петербурженка отсудила у невнимательного капитана прогулочного катера один миллион рублей за выбитые зубы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

Капитан был пьян, не справился с управлением и врезался в опору Гренадерского моста. Не борту находились несколько человек, все они оказались в воде.

«Потерпевшие разлетелись в разные стороны, из воды их доставали сотрудники МЧС», - рассказали судебные приставы.

Одна из пассажирок из-за удара потеряла зубы, ей пришлось потратиться на протезирование. Но женщина обратилась в суд и взыскала с владельца катера миллион рублей. Деньги петербурженке перевели быстро.

Ранее яхта врезалась сразу в несколько катеров во Владивостоке у причала яхт-клуба «Семь футов». Столкновение судов произошло во время праздничного фейерверка. Во время происшествия никто не пострадал.

Санкт-Петербург Рубль Суд Женщины Россия
22 февраля 2024, 12:32
Пенсионер под Кировом насмерть забил своего гостя тростью
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Пенсионера в Кировской области задержали за расправу над собутыльником. Пожилой мужчина пригласил в гости знакомого, а когда тот отказался уходить — забил его тростью. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в Белой Холунице компания распивала спиртные напитки. Однако во время застолья между мужчинами произошла ссора, 67-летний хозяин квартиры набросился на товарища.

«Нанес своему гостю, который не хотел уходить домой, несколько ударов тростью по голове», - передали в СК.

Пострадавшего отправили в больницу, но от полученной травмы он скончался. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Подозреваемого задержали, в ближайшее время его могут взять под стражу.

Ранее в Петербурге ссора двух приятелей закончилась поножовщиной. Мужчина пришел в гости к другу, но во время конфликта схватился за нож, пырнул его в глаз и отрезал ухо. Злоумышленника оперативно задержали.

Пенсионера в Кировской области задержали за расправу над собутыльником. Пожилой мужчина пригласил в гости знакомого, а когда тот отказался уходить - забил его тростью. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СК.

Уголовное дело Больницы Пенсионеры Россия Мужчины Следственный комитет России
22 февраля 2024, 12:31
Москвич украл из супермаркета 60 дезодорантов перед 23 февраля
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Сотрудники Росгвардии Москвы отметили рост краж традиционных подарков на 23 февраля — дезодорантов и носков — из столичных супермаркетов перед Днем защитника Отечества. Так, им удалось задержать магазинного вора с 60 антиперспирантами, рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии Москвы отметили рост краж традиционных подарков на 23 февраля - дезодорантов и носков - из столичных супермаркетов перед Днем защитника Отечества. Так, им удалось задержать магазинного вора с 60 антиперспирантами, рассказали в пресс-службе ведомства.

Одного из похитителей поймали на севере столицы. Им оказался 20-летний москвич. Молодой человек украл 60 антиперспирантов из сетевого магазина и попытался скрыться, но его остановили сотрудники Росгвардии. Мужчина заявил, что планировал перепродать украденный товар. Свою вину он признал.

Другого злоумышленника задержали в Новой Москве при попытке вынести из супермаркета дезодорант и носки. Скрыться 26-летнему мужчине не удалось.

Ранее охранники магазина в Москве потребовали у пенсионерки 50 тысяч рублей за неоплаченную колбасу. Женщина извинилась и предложила оплатить забытый деликатес на месте, но секьюрити настаивали на уплате штрафа в десятикратном размере.

Росгвардия Магазины Кражи 23 февраля Москва
22 февраля 2024, 12:23
Молодой россиянин погиб в аварии с депутатом на свердловской «трассе смерти»
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В ДТП с уральским депутатом Виталием Мартемьяновым погиб 22-летний водители ВАЗа Александр Прищепов из Нижней Туры. Об этом парламентарий рассказал в комментарии E1.ru.

Смертельная авария произошла 20 февраля на 229-м километре Серовского тракта. Молодой человек выехал на встречку и врезался в Hyundai, принадлежавший депутату гордумы Нижней Туры. Мартемьянов подтвердил, что находился в автомобиле в этот момент.

«Парень молодой выскочил на обгон, пошел в лоб в лоб. Я не знаю, что у него произошло, столкновение получилось. Я лично [погибшего] не знал, сказали, что ему там 22 года. Мне очень жалко парня», - рассказал парламентарий.

В ГИБДД отметили, что водитель ВАЗ-2019 во время обгона не убедился, что полоса свободна для маневра, и совершил лобовое столкновение. За рулем иномарки была 21-летняя дочь Мартемьянова. Молодого человека доставили в Нижнетуринскую городскую больницу, где он скончался от полученных травм.

Название «трасса смерти» давно закрепилось за Серовским трактом. С 2021 по 2023 годы там погибли 68 человек.

Смертельная авария произошла ранее в Башкирии. Там поезд сбил машину скорой помощи , минимум два человека погибли.

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