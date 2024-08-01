01 августа 2024, 14:03

«Не мог стоять». Очевидец рассказал о спасении одного из жильцов дома в Нижнем Тагиле

Читайте нас в: Google Новости

Один из пострадавших при взрыве в Нижнем Тагиле получил серьезную травму головы и не мог самостоятельно подняться. Об этом в беседе с 360.ru рассказал очевидец происшествия.

«Я был у нотариуса в соседнем доме. Послышался хлопок, взрыв. Через три минуты выбежал, люди стоят вокруг, по сторонам смотрят. Вижу, обвалился дом. Точнее, часть дома, подъезда прямо полностью нету. Мужчину доставали», - сказал он.

Собеседник 360.ru не стал дожидаться скорой помощи, побежал в аптеку за перекисью водорода и бинтами. Когда вернулся, обнаружил, что врачи, полицейские и спасатели уже приехали. Территорию огородили.

«[Пострадавший мужчина был] в тяжелом состоянии. Травма головы, видимо, было видно кровь. Плохо себя чувствовал, не мог стоять на ногах», - поделился очевидец.

Взрыв газа произошел в пятиэтажке на территории Дзержинского района. От двух подъездов дома не осталось буквально ничего. Известно, что жильцы жаловались на запах газа в течение нескольких месяцев. Следком возбудил уголовное дело по статье 238 УК России «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни».

Обрушения Газ Взрывы Свердловская область
01 августа 2024, 13:53
Один человек погиб при обрушении дома в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Один человек стал жертвой частичного обрушения пятиэтажки в Нижнем Тагиле. Такие данные опубликовал Telegram-канал «112».

Официально эти данные пока не подтверждали. Источник канала не уточнил подробностей о погибшем.

По официальным данным МЧС России , в результате ЧП пострадали 10 человек, пятеро из них дети. Сейчас на месте продолжаются поисково-спасательные работы с привлечением аэромобильной группировки, 170 специалистов и 45 единиц техники.

Обрушения Газ МЧС РФ Взрывы Свердловская область
01 августа 2024, 13:40
СК завел дело после обрушения двух подъездов дома в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следователи завели уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг не отвечающих требованиям безопасности после обрушения двух подъездов многоквартирного дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщила пресс-служба областного главка СК.

На место происшествия прибыли опытные криминалисты для изъятия вещественных доказательств, беседы со свидетелями и назначения экспертиз.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Нижний Тагил специалистов центрального главка для оказания помощи в расследовании уголовного дела.

Обрушение в многоэтажном жилом доме Нижнего Тагила произошло в четверг, 1 августа. По предварительным данным, причиной стала детонация газово-воздушной смеси. Взрыв разрушил 15 квартир.

В результате обрушения пострадали четыре взрослых и пятеро детей. В ходе разбора завалов спасатели достали выжившего ребенка. Работы по поиску пострадавших продолжаются.

Уголовное дело Обрушения Взрывы Следственный комитет России
01 августа 2024, 13:11
Ребенка спасли из-под завалов обрушившегося дома в Нижнем Тагиле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники МЧС в Нижнем Тагиле спасли ребенка из-под завалов рухнувшего после взрыва газа подъезда дома. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате ЧП, по последним данным, пострадали девять человек, пятеро из них - дети. На месте обрушения продолжаются поисково-спасательные работы.

Утром 1 августа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда жилого пятиэтажного дома. По предварительным данным, причиной происшествия стал взрыв газа, хлопок разрушил 15 квартир.

Источник 360.ru отмечал, что газовые службы регулярно проводили проверки газового оборудования в доме, кроме квартиры, в которой никто не жил уже очень давно. При этом в течение нескольких месяцев запах газа ощущался по всему дому.

Минздрав по Свердловской области направил к месту ЧП два медицинских вертолета и несколько бригад врачей скорой помощи.

Дети МЧС РФ
01 августа 2024, 12:35
Число пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до восьми
Читайте нас в: Google Новости
МЧС уточнило данные о пострадавших в Нижнем Тагиле. По последней информации, травмы получили восемь человек. Четверо из них — дети.

Сейчас на месте работают 170 специалистов и 45 единиц техники.

Газ Взрывы

Новости по теме