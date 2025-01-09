Не менее 80 человек отравились в пермской пекарне

Следственный комитет по Пермскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как стало известно о массовом отравлении людей, покупавших выпечку и готовые блюда в пекарне «Хлебница».

«Пострадавших не менее 80 человек. Точное количество пока устанавливается», - рассказал осведомленный источник.

В настоящее время следователи занимаются выяснением обстоятельств произошедшего, опрашивают персонал и потерпевших. На видео, опубликованном ведомством в четверг, можно увидеть один из павильонов с выпечкой. На его дверях висит объявление о приостановке работы по техническим причинам.

Ранее жительница Перми, которая отравилась салатами из пекарни в канун Нового года, рассказала, что руководство сети пекарен, предложило пострадавшим компенсацию в размере 45 тысяч рублей. Взамен они просили не обращаться в правоохранительные органы. Прокуратура Пермского края взяла на контроль расследование обстоятельств, приведших к массовому отравлению жителей города в сети пекарен «Хлебница».

Как стало известно, причиной массовых отравлений в Перми стала продукция местной пекарни. Следователи осматривают места происшествий, допрашивают руководство пекарни и потерпевших.