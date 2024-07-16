16 июля 2024, 12:15

Не менее 15 человек отравились в московском хостеле

РИА «Новости»
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Не менее 15 человек госпитализировали с симптомами пищевого отравления из хостела на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК.

Следователи совместно с Роспотребнадзором изучают хостел и расположенную рядом с ним точку общественного питания. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура контролирует ход расследования.

По версии Telegram-канала Mash , все отравившиеся покупали шаурму в одной и той же палатке, которую теперь проверят специалисты. Однако источник 360.ru исключил эту версию.

«Нет, не из-за шаурмы», - заявил он.

Он уточнил, что не знает, что на самом деле вызвало такие симптомы. Шаурму, которой, предположительно, отравились люди, он ел несколько дней назад.

«То, что я кушал, они [соседи] же и кушали, но они не отравились», - отметил собеседник 360.ru.

По его словам, ночью к хостелу приехало порядка 15 скорых.

Ранее в Евпатории госпитализировали 26 детей из лагеря с признаками норовирусной инфекции.

Прокуратура РФ Следственный комитет России Москва
16 июля 2024, 12:36
Женщина под Красноярском избила сына и заставила его выпить чистящее средство
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В Красноярском крае пьяная многодетная мать избила сына кочергой и заставила его выпить чистящее средство «Азелит». Об этом 360.ru сообщил отец пострадавшего ребенка Максим.

ЧП произошло в поселке Камарчага Манского района. По предварительным данным, 34-летняя женщина после побоев принудила ребенка выпить техническое средство.

«Такого [никогда] не было. Они с сыном все лето были вместе, работали, рассадой занимались. Помогал маме, полол траву, конфликтов не было у них. Конечно, не без криков, но чтобы такое… Я просто в шоке, не верю в это. Приехал и увидел, что сына тошнит. Вызвал скорую помощь, они час пока ехали, я паниковал. Думал, что просто плохо ему. Сын говорил, что ему просто горло жжет», - рассказал Максим.

Мужчина заявил, что не верит в версию, что жена могла ударить сына кочергой.

«Мне звонили и говорили, что она его ударила кочергой. Но моя кочерга из металла в два миллиметра, если ударить - сразу летальный исход», - добавил он.

Следственный комитет по региону завел дело по статье «Покушение на убийство». На допросе подозреваемая призналась, что действительно ударила 11-летнего сына кочергой, а затем налила в стакан моющее средство и заставила ребёнка его выпить. Подростка доставили в больницу.

«Подозреваемую задержали и допросили об обстоятельствах совершенного преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее в Курске мужчина поджег ягодицы сына за опасную игру с огнем.

Дети Женщины Следственный комитет России
16 июля 2024, 11:11
В Кремле не стали комментировать сообщения о замедлении работы WhatsApp в регионах
Unsplash
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В Кремле не получали информацию о замедлении работы WhatsApp в некоторых российских регионах. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«У меня никакого замедления нет. В Кремле не располагают никакой информацией», - заметил он.

Песков предположил, что меры могут быть вызваны борьбой с терроризмом.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил , что решения о блокировке WhatsApp пока нет, но, если администрация мессенджера не изменит свою политику, его могут принять.

По данным источника ТАСС, WhatsApp замедлили в Дагестане из-за проигнорированных призывов к экстремистским акциям.

WhatsApp Кремль Дмитрий Песков Работа
16 июля 2024, 08:55
Автомобиль врезался в машину ГИБДД на юге Москвы
РИА «Новости»
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Авария с участием служебного автомобиля ГИБДД произошла в Северном Чертанове утром во вторник. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ЧП случилось неподалеку от дома №120 на Варшавском шоссе. По предварительным данным, в автомобиль оформлявших другое ДТП сотрудников ГИБДД въехала BMW.

Таким образом, всего на этом участке оказались четыре пострадавших автомобиля: машина ГИБДД и BMW, а также иномарки Porsche и BMW, которые столкнулись чуть ранее. Пострадавших нет, разлива топлива не произошло.

Днем ранее два подростка насмерть разбились на иномарке в Кузбассе.

ГИБДД Машины Москва
16 июля 2024, 08:32
Два лесных пожара в Северском районе ликвидировали на Кубани
РИА «Новости»
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Специалисты ликвидировали оба лесных пожара в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Один очаг возгорания возник в Смоленском участковом лесничестве, второй в Калужском - 1,5 гектара. Для борьбы с огнем привлекли 30 человек и 17 единиц техники.

Также крупный лесной пожар в регионе тушат под Новороссийском. По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева , там пострадало более 60 гектаров уникального лесного массива, сгорели постройки на базах отдыха. Ликвидацию горения осложнили шквалистый ветер и трудный рельеф.

«Эта ситуация показала нам, насколько важно своевременно выявить и реагировать на малейшие признаки возгорания. Поэтому считаю необходимым усилить пешее патрулирование туристических районов и маршрутов», - подчеркнул он.

По факту пожара под Новороссийском возбудили уже два уголовных дела.

Лесные пожары

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