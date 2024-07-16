Не менее 15 человек отравились в московском хостеле

Следователи совместно с Роспотребнадзором изучают хостел и расположенную рядом с ним точку общественного питания. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура контролирует ход расследования.

По версии Telegram-канала Mash , все отравившиеся покупали шаурму в одной и той же палатке, которую теперь проверят специалисты. Однако источник 360.ru исключил эту версию.

«Нет, не из-за шаурмы», - заявил он.

Он уточнил, что не знает, что на самом деле вызвало такие симптомы. Шаурму, которой, предположительно, отравились люди, он ел несколько дней назад.

«То, что я кушал, они [соседи] же и кушали, но они не отравились», - отметил собеседник 360.ru.

По его словам, ночью к хостелу приехало порядка 15 скорых.

Ранее в Евпатории госпитализировали 26 детей из лагеря с признаками норовирусной инфекции.