«Не хватило метра». Парапланерист рассказал о падении на туристку в Башкирии

«Я выбирал площадку для приземления, чтобы было поменьше людей. Но случайно попал в зону турбулентности и летательный аппарат начал терять подъемную силу и просто падать. Мне буквально метра не хватило, чтобы перескочить девушку», - сказал он.

Мужчина отметил, что при приземлении задел пострадавшую в районе грудной клетки. Медики увезли ее в шоковом состоянии.

«Я сегодня звонил девушке. Она сказала, что никаких переломов нет, только ушиб. Я готов возместить моральный ущерб. Уже переслал ей некоторую сумму на лекарства», - добавил парапланерист.

Также мужчина отметил, что у него болит правая рука, поэтому в ближайшее время он поедет к травматологу.

Муж пострадавшей в комментарии 360.ru рассказал, что у его жены не выявили ни переломов.

Он подчеркнул, что не держит зла на парапланериста.