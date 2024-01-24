Не хотела спать. В Петербурге мать задушила подушкой 9-месячную дочь, потому что опаздывала на вечеринку

По возвращению с вечеринки 20 января девушка позвонила в скорую и полицию и рассказала заранее заготовленную историю о знакомой, с которой она оставила детей. Позднее выяснилось, что из дома мать ушла 18 января, оставив в квартире тело дочери и сына.

«Фонтанка» рассказала, что девушка - сирота. Вышла замуж, родила двух детей, но гулять не перестала, оставляя малолетних детей одних. В тот день она торопилась на вечеринку в честь своего дня рождения к своему близкому другу. Дочь не хотела спать и капризничала. Девушка придавила ребенка подушкой и уехала отмечать.

В СК сообщили, что мальчика отдали отцу, который проживает отдельно. Мать задержали, ей предъявили обвинение в убийстве. Сначала она рассказывала историю о знакомой, потом созналась и раскаялась.