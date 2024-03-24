Не фотошоп. Захарова обратила внимание на злорадство на лицах обвинивших РФ в теракте
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на лица украинских «информационных террористов», которые в момент теракта в Crocus City Hall вели стрим, где обвиняли во всем Россию. Она отметила, что просто сделала скриншот программы, не прибегая к фотошопу.
«Если вы думаете, что это фотошоп, - нет. Это скрин их морд в момент „стрима“, когда эти нелюди рассказывали, как Россия „организовала“ теракт», - пояснила Захарова.
На лицах сразу нескольких участников стрима застыло очевидное выражение злорадства. Некоторые улыбались.
Программу вели украинский журналист Дмитрий Гордон*, представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, артист Шавелис Шустерис и другие. Ранее представитель МИД России назвала их «бесславными ублюдками».
В результате теракта в Подмосковье вечером 22 марта, по последним данным МЧС, погибли 133 человека и пострадали более 150.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента