25 ноября 2024, 19:05

«Не дождемся смерти». Брат инструктора-парашютиста из Пущина рассказал о его состоянии

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Инструктор Алексей С. и студент МГУ пострадали на аэродроме в Пущине во время прыжка с парашютом. О состоянии специалиста рассказал 360.ru его брат.

«Сознание ясное, голос бодрый. Говорит, что не дождемся его смерти. Поэтому все хорошо. Долго лежать ему придется, конечно, но в целом жив, здоров. Я не врач, чтобы судить, но ходить он пока не сможет. Вроде как серьезные травмы, но без инвалидности, без патологии. Все делается, все срастется. Где-то через месяц, наверное, может, два, уже будет потихонечку передвигаться», - рассказал родственник.

Ранее коллега пострадавшего назвал нераскрывшийся основной парашют обычным делом и затруднился ответить, почему Алексей, опытный специалист, не сумел выполнить отработанные действия и получил травмы.

Спортсмены Пущино
25 ноября 2024, 17:06
«Не смог отцепить неисправный». Стало известно, почему пострадал парашютист в Пущине
Телеканал «360»
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Инструктор-парашютист, упавший и получивший травмы вместе со студентом на аэродроме в Пущине, перед прыжком вел себя как обычно. Об этом 360.ru рассказал коллега пострадавшего Николай.

Он сообщил, что совершил прыжок перед ними.

«Я с ним в одном самолете был. Все стандартно, все обычно. Все как всегда <…> Нигде никаких вопросов и сомнений не возникало», - отметил инструктор.

По его словам, нераскрывшийся основной парашют является штатной ситуацией для специалиста, а точная причина падения 49-летнего парашютиста Алексея и 21-летнего студента Андрея пока неизвестна.

«С парашютами по-разному [ситуации] случаются всякие, и Алексей сам опытный в этом плане. И почему не смог отцепить неисправный основной - тут вопрос. Пока даже не знаю, сложно сказать, надо разбираться», - объяснил собеседник 360.ru.

Он добавил, что ситуация с несработавшим основным парашютом - достаточно частое явление, с которым сталкиваются профессионалы.

«Все что угодно может быть. У людей, которые часто прыгают, много этих ситуаций, прямо огромное количество. В частности, только у меня их 10 штук (отцепок - прим. ред.)», - прокомментировал инструктор.

Он также заявил, что в случае с нераскрывшимся парашютом обычно действуют по отработанной схеме, но пострадавший по какой-то причине не смог выполнить все необходимые действия.

В результате падения прыгавшие в тандеме парашютисты получили травмы различной степени тяжести. Telegram-канал «Первый университетский» сообщил, что один из пострадавших - студент физфака МГУ. У него перелом позвонка поясничного отдела, но спинной мозг не задет.

Спортсмены Студенты Пущино
25 ноября 2024, 14:46
Пожарные спасли четырехмесячную девочку из горевшего дома в Жуковском
Телеканал «360»
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Четырехмесячную девочку спасли из пожара в многоэтажном доме в Жуковском. Видео появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как один из спасателей вынес младенца из здания. Ребенок не пострадал.

Сейчас огнеборцы продолжают работу над ликвидацией последствий пожара. Спасатели повторно проливают конструкции, чтобы предотвратить возгорания. Жильцам пока не разрешают вернуться в свои квартиры.

Очевидец пожара сообщил, что в доме не было газа.

«В доме газа нет. Только электроплиты», - сказал он.

Огонь охватил дом № 5 на улице Осипенко. По данным Telegram-канала Shot , перед возгоранием прогремел взрыв. Пожар уже потушили.

Пожары Видео Жуковский
25 ноября 2024, 12:34
«Горело сильно». Очевидцы — о мощном пожаре в Жуковском
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Крупный пожар в многоэтажке в Жуковском уже потушили. Об этом 360.ru сообщил один из очевидцев.

«Хлопок лично я не слышала, горело достаточно сильно, сейчас вроде бы потушили», - отметила собеседница 360.ru.

Однако по последним данным МЧС России , огнеборцы продолжают тушить пламя и эвакуировать жильцов. Горят две квартиры на 12-м и 13-м этажах.

«Пожарные спасли троих жильцов», - уточнили в пресс-службе.

Пламя охватило дом № 5 на улице Осипенко. Как сообщил Telegram-канал Shot , перед возгоранием прогремел взрыв.

Когда начался пожар, часть жителей дома выбежали на улицу. На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мужчину эвакуировали во время пожара в доме в Солнечногорске. Вспыхнула квартира, расположенная на третьем этаже многоэтажки. Молодой человек находился на балконе.

Пожары Жуковский
25 ноября 2024, 09:24
Загоревшийся Superjet смогли посадить в 150 метрах от пожарной части в Анталье
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Пилот остановил загоревшийся в Анталье Sukhoi Superjet с российскими туристами напротив пожарной части, благодаря чему спасатели начали тушить лайнер уже через минуту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, пожарная часть находилась в 150 метрах от самолета. Благодаря этому турецкие спасатели оперативно эвакуировали пассажиров с помощью надувных трапов и потушили пожар.

У вылетевшего из Сочи Superjet во время посадки загорелась задняя левая турбина. Лайнер жестко приземлился, а после удара начался пожар.

Одна из пассажирок рассказала , что находившиеся на борту люди испытали сильный стресс. Авиакомпания «Азимут» не направила своего представителя и не оказала своим клиентам никакой помощи. Пассажиры провели ночь в аэропорту.

На место ЧП прибыли российские дипломаты. Часть туристов покинула аэропорт, а остальные решили дождаться выдачи багажа. Никто из 79 пассажиров Superjet не пострадал. Авиакомпания начала готовить резервный борт для обратного рейса.

Турция Самолет SSJ-100 Сочи Самолеты

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