«Не до разговоров». Мать погибшего в ДТП в Благовещенске не спала почти двое суток

«Она уснула. Впервые за двое суток почти. Поэтому сейчас не до разговоров», - тихо произнес он.

На вопрос о том, является ли он отцом жертвы, мужчина ответил только: «Пусть она поспит. Я не хочу ничего отвечать».

Авария случилась на улице Василенко. Минивэн, водитель которого, по предварительной информации, был нетрезв, на большой скорости вылетел с проезжей части на тротуар и сбил людей. Очевидцы сообщали о нескольких погибших. По последним данным , двое из шести пострадавших умерли в больнице. Среди них женщина 50 лет и подросток. В реанимации остаются 14-летний парень и 32-летняя женщина. В отделение травматологии планируют перевести еще одного подростка 14 лет и 19-летнюю девушку, находящихся в тяжелом состоянии.

Водителя задержали.