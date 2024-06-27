27 июня 2024, 12:33

«Не частно, а комплексно». В России призвали проверить все ж/д пути

Unsplash
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В России необходимо организовать дополнительную проверку всех железнодорожных путей, чтобы избежать трагедий. Об этом 360.ru сообщил депутат ГД от Московской области, зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Каждая авария, где есть погибшие и пострадавшие - это большое горе, подчеркнул парламентарий. Он добавил, что следствие и прокуратура разберутся с происшествием в Коми.

«Но я считаю крайне важным подойти к вопросу не частно, а комплексно - необходимо провести дополнительную проверку всех железнодорожных путей в России. Да, это будет небыстро, займет определенное время. Зато позволит еще раз убедиться, что все нормально, аварий не будет, жители могут быть спокойны, ну, а если где-то есть недочеты - позволит их своевременно исправить», - отметил Колунов.

Накануне в Коми сошел с рельсов пассажирский поезд. Это произошло на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги. После аварии в республике ввели режим ЧС.

Депутаты Дороги Россия Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
27 июня 2024, 12:58
Пропавшую после схода поезда в Коми девочку обнаружили в больнице
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Девочка, исчезнувшая после схода вагонов поезда в Коми, находится в реанимации, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава. По информации источника РЕН ТВ, ее обнаружили среди неопознанных в больнице пассажиров.

В больницах после ЧП остались восемь человек, подчеркнули в Минздраве Коми. Ребенок находится в Республиканской детской клинической больнице.

«Все взрослые пациенты находятся в профильных отделениях стационаров региона, ребенок - в отделении реанимации», - уточнили в министерстве.

Три человека, по данным на 10:30, находятся в Истиринской городской больнице, еще двоих перевели в больницу скорой медпомощи в Воркуте, двоих - в республиканскую клиническую больницу в Коми. Еще двое из тех, кого госпитализировали ранее, отказались продолжать лечение в стационаре. Всем пациентам отказывают необходимую медпомощь.

Некоторое время судьба 15-летней девочки после схода поезда с рельсов была неизвестна. Позже СМИ писали, что ее нашли живой , но не приводили подробностей.

Девочка, исчезнувшая после схода вагонов поезда в Коми, находится в реанимации, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава. По информации источника РЕН ТВ , ее обнаружили среди неопознанных в больнице пассажиров.

Дети Больницы Минздрав Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
27 июня 2024, 11:32
Девушку-подростка с крайне тяжелыми травмами после схода поезда отправят в Сыктывкар
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Четырех пострадавших при сходе поезда на перегоне Инта-1 — Угольный перевезут в Сыктывкар, в том числе 14-летнюю девушку в крайне тяжелом состоянии. Еще двое получат лечение в Воркуте. Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Четырех пострадавших при сходе поезда на перегоне Инта-1 - Угольный перевезут в Сыктывкар, в том числе 14-летнюю девушку в крайне тяжелом состоянии. Еще двое получат лечение в Воркуте. Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Сильней остальных пассажиров, по его словам, пострадала 14-летняя девушка. Она находится в крайне тяжелом состоянии, ее родители - в удовлетворительном. Еще один мужчина получил компрессионный перелом четвертого и пятого грудных позвонков, ему потребуется интенсивное лечение. Уйба сообщил, что их транспортируют в Сыктывкар.

«Девушку, вот этого мужчину и двух сопровождающих - родителей девушки - вертолетом отправляем в Сыктывкар. <…> Двух человек отправили в Воркуту», - сказал он.

Остальные пострадавшие, по информации главы региона, находятся в удовлетворительном состоянии. Уйба подтвердил, что погибли двое. Из 215 пассажиров 182 человека поехали дальше - в пункты назначения.

РЖД Больницы Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
27 июня 2024, 11:21
Стало известно состояние пострадавшей из-за схода поезда в Коми семьи
Telegram
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Из-за схода поезда с рельс в Коми пострадала семья из Воркуты. О состоянии раненых 360.ru рассказал их родственник Юрий.

Он отметил, из-за ЧП под Интой пострадали семейная пара и их дочка-подросток. По его словам, раненых уже транспортировали в медицинское учреждение в другом городе.

«Сейчас их перевели, они вылетели в Сыктывкар», - указал родственник.

Мужчина добавил, что девочка получила перелом, а ее родители - ушибы. На вопрос о том, как именно семья смогла выбраться из состава, он затруднился ответить.

«Знаю, что порезы, ушибы. У дочки - перелом», - подчеркнул он.

Родственник добавил, что в последний раз выходил на связь с близкими 27 июня.

«Связывался сегодня утром. Я просто узнал, где они. Мне брат сказал, что они переехали уже в Сыктывкар», - заключил он.

Ранее источник 360.ru заявил, что в одном из вагонов сошедшего с рельс поезда Воркута-Новороссийск ехала многодетная семья. Женщина с грудным ребенком на руках выбралась из окна вместе с двумя другими детьми, они не пострадали.

Семья Поезда Сход с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск
27 июня 2024, 11:08
Стрела башенного крана нависла над проезжей частью на западе Москвы
Global Look Press
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В Москве на проспекте Вернадского заметили раскачивающийся над автодорогой башенный кран. Об этом сообщил 360.ru источник в экстренных службах.

Он уточнил, что утром 27 июня в службу «системы 112» обратились очевидцы, заявив, что над проезжей частью неподалеку от станции метро «Университет» башенный кран уперся в здание. Стрела спецтехники наклонилась и раскачивается. В кабине сидит человек.

Прибывшие на место спасатели проверяют обстановку. Другие подробности уточняются.

Ранее в Подольске между поселком Сосновый Бор и ЖК «Весенний» упал башенный кран. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

Недавно в Екатеринбурге подъемный кран уронил на проезжую часть гигантскую бетонную опору. О пострадавших информации не поступало.

ДТП Дороги Москва

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