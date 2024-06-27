«Не частно, а комплексно». В России призвали проверить все ж/д пути

Каждая авария, где есть погибшие и пострадавшие - это большое горе, подчеркнул парламентарий. Он добавил, что следствие и прокуратура разберутся с происшествием в Коми.

«Но я считаю крайне важным подойти к вопросу не частно, а комплексно - необходимо провести дополнительную проверку всех железнодорожных путей в России. Да, это будет небыстро, займет определенное время. Зато позволит еще раз убедиться, что все нормально, аварий не будет, жители могут быть спокойны, ну, а если где-то есть недочеты - позволит их своевременно исправить», - отметил Колунов.

Накануне в Коми сошел с рельсов пассажирский поезд. Это произошло на перегоне Инта-1 - Угольный Северной железной дороги. После аварии в республике ввели режим ЧС.