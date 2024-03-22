«Не берегла себя». Модель Анастасия Костенко попала в больницу после родов

«Анастасия Ярославовна наказана за то, что не берегла себя», - самокритично заявила модель.

В ее личном блоге появилась фотография из больницы с катетером на руке. Конкретный диагноз Костенко не назвала.

Она сообщила, что находится на лечении в той же больнице, где недавно родила сына, и отметила внимательное и заботливое отношение персонала к пациентам.

Со стороны мужа Анастасии, футболиста Дмитрия Тарасова, комментариев касательно госпитализации супруги не поступало.

Бывшая жена Тарасова Ольга Бузова откровенно рассказала о своем состоянии в соцсетях. Звезда заявила, что не смогла выспаться и плохо себя чувствует. Поклонники предположили, что ее расстроила новость о рождении сына у Тарасова. У самой Бузовой детей пока нет.