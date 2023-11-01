«Называл себя пророком». Появились новые подробности о владельце запертого в машине кота в Москве





По его данным, 40-летний мужчина родом из Урюпинска, но сейчас зарегистрирован и проживает в Воскресенске. В прошлом году продал автомобиль матери. Последняя отказалась от общения с журналистами, сообщив, что семье не до телевидения.

По информации собеседника «360», мужчина - злостный неплательщик: у него десятки штрафов и долги. В частности, задолженность за услуги связи, взыскания за неуплату госпошлины, налогов и страховых взносов.

Источник «360» добавил, что на днях жителя Подмосковья задержали за неадекватное поведение и животное все это время томилось в запертом автомобиле.





Чуть позже кота спасли и отправили в ветклинику.

Также известно, что владелец запертого в машине кота в Москве семь раз за день превысил скорость. ГИБДД столицы прислала ему штрафы, которые пока остались неоплаченными.

Telegram-канал Shot также уточнил , что очевидцы видели, как мужчина за рулем, достав церковную атрибутику, называл себя пророком. После этого его увезли на обследование в психиатрическую клинику. Кота оставили в салоне внедорожника.

К операции по спасению кота подключились неравнодушные люди и депутаты, которые призвали полицию вытащить питомца. Однако без разрешения хозяина вскрывать авто нельзя.