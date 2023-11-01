01 ноября 2023, 16:23

«Называл себя пророком». Появились новые подробности о владельце запертого в машине кота в Москве

Телеканал «360»
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В центре Москвы из внедорожника спасли кота, просидевшего без воды и еды четверо суток. Владелец животного оказался жителем Подмосковья с большим количеством штрафов, нарушений и, предположительно, нездоровой психикой, сообщил источник «360».


По его данным, 40-летний мужчина родом из Урюпинска, но сейчас зарегистрирован и проживает в Воскресенске. В прошлом году продал автомобиль матери. Последняя отказалась от общения с журналистами, сообщив, что семье не до телевидения.

По информации собеседника «360», мужчина - злостный неплательщик: у него десятки штрафов и долги. В частности, задолженность за услуги связи, взыскания за неуплату госпошлины, налогов и страховых взносов.

Источник «360» добавил, что на днях жителя Подмосковья задержали за неадекватное поведение и животное все это время томилось в запертом автомобиле.


Чуть позже кота спасли и отправили в ветклинику.

Также известно, что владелец запертого в машине кота в Москве семь раз за день превысил скорость. ГИБДД столицы прислала ему штрафы, которые пока остались неоплаченными.

Telegram-канал Shot также уточнил , что очевидцы видели, как мужчина за рулем, достав церковную атрибутику, называл себя пророком. После этого его увезли на обследование в психиатрическую клинику. Кота оставили в салоне внедорожника.

К операции по спасению кота подключились неравнодушные люди и депутаты, которые призвали полицию вытащить питомца. Однако без разрешения хозяина вскрывать авто нельзя.

Штрафы Животные Москва 2023
01 ноября 2023, 17:19
«Вертолет забрал пострадавших». Очевидцы — о ДТП со скорой на юго-востоке Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В районе Капотня на юго-востоке Москвы автомобиль скорой помощи столкнулся с двумя иномарками — Porsche и Volkswagen. В результате аварии пострадали четыре человека, сообщил источник «360».

Один из очевидцев оказался на месте ДТП спустя 20 минут после столкновения. Он увидел, как вертолет санавиации забрал пострадавших.

«В белом Porsche был только водитель, а в скорой полная бригада, но там пострадали только водитель и фельдшер», - уточнил собеседник «360».

Он добавил, что сотрудники ДПС и медики очень быстро среагировали.

О состоянии пострадавших пока ничего не известно. Все обстоятельства массовой аварии установят автоинспекторы.

Ранее два автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы. Авария произошла в районе дома № 86. В ней участвовал автомобиль «Жигули», который получил серьезные повреждения.

ДТП Москва 2023
01 ноября 2023, 16:39
Машина «скорой помощи» столкнулась с двумя легковушками в Москве
РИА «Новости»
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Машина «скорой помощи» столкнулась с двумя легковушками в районе Капотни в Москве. Об этом сообщило «РЕН ТВ».

По информации МЧС, при столкновении трех автомобилей пострадали четыре человека - водитель скорой помощи, два фельдшера и водитель автомобиля «Фольксваген». Их госпитализировали.

«В 14:25 на улице Капотня произошло столкновение транспортных средств. Предварительно пострадали четыре человека», - сообщили «360» в ведомстве.

По предварительным данным, водитель «Порше» столкнулся с «Фольскваген» при перестроении.

На место инцидента направили вертолет санавиации, а также экстренные службы для оказания помощи пострадавшим.

Ранее стало известно о том, что автобус без водителя у железнодорожной станции Лось в Москве насмерть сбил пешехода.

Также сообщалось о том, что автомобиль сбил пешехода на улице Свободы на северо-западе Москвы. Авария произошла около дома № 42.

Еще две машины столкнулись на юго-востоке Москвы. Автомобиль марки «Жигули» получил серьезные повреждения.


ДТП Москва 2023
01 ноября 2023, 14:25
Владелец запертого в машине кота в Москве за день получил семь штрафов
Телеканал «360»
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Владелец автомобиля, в котором на четыре дня без еды и воды оказался заперт кот, получил семь штрафов за превышение скорости 30 октября. Об этом стало известно корреспонденту «360».

По его информации, владелец машины Mitsubishi Outlander c волгоградскими номерами семь раз за день превысил скорость. ГИБДД столицы прислала ему штрафы на 500 рублей, которые пока остались не оплаченными.

Как стало известно ранее со слов пользователей соцсетей, владельца автомобиля забрали в психиатрическую клинику. С этого дня в машине сидит его кот, не имеющий доступа к еде и воде. Его обнаружили на парковке посетители ТЦ «Модный сезон» на Охотном Ряду.

Неравнодушные москвичи вызвали спасателей и полицейских, однако те отказались вытаскивать кота без разрешения владельца машины. Дальнейшая судьба животного пока не известна.

Животные Москва 2023
01 ноября 2023, 14:25
«Ударили ножом в голову». Житель Балашихи заявил о нападении уроженца Армении из-за суда с ним
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В Балашихе после заседания суда на истца напали друзья ответчика. Мужчину ранили ножом. Пострадавший рассказал «360» подробности потасовки.

Проблемы на 200 тысяч рублей Житель Балашихи через суд пытается выбить компенсацию морального ущерба от уроженца Армении. Год назад между ними произошла странная история на дороге. Мужчина ехал на машине и встал в пробку. По его словам, сзади подъехал будущий ответчик и ударил по крыше его машины неизвестным предметом.

Ситуация попала на камеру видеорегистратора. Собеседник «360» вызвал правоохранителей. После проведенного расследования они ему отказали в возбуждении уголовного дела.

«Так как виновник был установлен, я обратился в суд за компенсацией, чтобы причиненный вред через суд он возместил», - пояснил мужчина.

После заседания суда, когда мужчина вышел на улицу, к нему подъехала черная Audi без номеров. Оттуда вышли два человека. Они начали объяснять мужчине, что он принес им «много проблем».

Оппонентов это не остановило. По словам собеседника «360», они открыли багажник автомобиля, вытащили оттуда тормозные диски и бросили их в мужчину.

Три шрама и два заявления в полицию Рядом с ним находилась подруга. Она достала телефон и начала записывать происходящее на видео. В этот момент из автомобиля вышел третий человек - ответчик, с которым судится пострадавший. По словам мужчины, он напал на его подругу.

«Я отвлекся в этот момент, они нож у меня выхватили, ударили ножом в голову. Я начал на помощь звать, они уехали после этого», - подчеркнул он.

Истец все же пострадал. Он получил три раны, которые ему зашивали в больнице.

Участковый сообщил ему, что на него написали заявление в полицию. Якобы он нанес кому-то ножевое ранение и повредил автомобиль. Пострадавший также написал заявление в правоохранительные органы.

«В дежурную часть Балашихи поступило заявление от мужчины о том, что у одного из домов на улице Зеленой двое неизвестных нанесли ему телесные повреждения. В отдел полиции со встречным заявлением обратился местный житель с просьбой привлечь к ответственности заявителя, с которым у него произошел конфликт», - сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве добавили, что все участники потасовки установлены. Их уже доставили в отдел полиции. По результатам проверки правоохранители примут решение в установленном законом порядке.

Армения Поножовщины Балашиха

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