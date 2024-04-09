Названы причины сильного паводка в Оренбургской области

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«В Оренбургской области из-за многих факторов, включая снегозапасы, промерзание почвы, сложилась самая сложная паводковая ситуация в Приволжском федеральном округе», - сказал он.

Синьков отметил, что сейчас в регионе прикладывают все усилия, чтобы минимизировать последствия ущерба от паводка. К ним относится строительство и укрепление дамб.

С 5 апреля власти Оренбургской области объявили режим ЧС федерального уровня. Наиболее пострадавшим от наводнения оказался город Орск.

Губернатор региона Денис Паслер увеличили вдвое все выплаты пострадавшим. От половодья в Оренбуржье пострадали 27 муниципалитетов.