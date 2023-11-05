05 ноября 2023, 08:39

Названы ошибки экипажа при посадке самолета в поле под Новосибирском

РИА «Новости»
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Экипаж самолета, который пришлось посадить в поле под Новосибирском в сентябре, неправильно определил фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Об этом сообщила Росавиация по итогам расследования происшествия. Документ оказался в распоряжении «Известий».

«При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси», - добавили в Росавиации.

Как оказалось, в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси «нарушилась целостность» из-за износа. Из-за этого упало давление в «зеленой» гидросистеме.

В отчете также указывается, что у пилотов не хватало топлива для завершения полета до запасного аэропорта. Решение лететь в Новосибирск было необоснованным и стало результатом ошибки в расчетах топлива. Экипаж не уделил этому моменту должного внимания, уточняя маршрут полета и выбирая схему захода на посадку.

При этом Росавиация отметила, что в сложившихся из-за уже допущенных ошибок условиях решение посадить самолет в поле было единственно верным. Ведомство посоветовало авиакомпаниям повторно изучить требования по порядку расчета топлива в полете.

У авиалайнера «Уральских авиалиний» Airbus A320 со 159 пассажирами, следовавшего из Сочи в Омск утром 12 сентября, произошел сбой одной из трех гидросистем. Летчики посадили самолет на пшеничное поле в Убринском районе Новосибирской области. Никто не пострадал. В Омской области пилотов решили представить к региональным наградам.

Авиация Самолеты
04 ноября 2023, 22:54
Житель Пермского края укусил полицейского за палец во время задержания
Freepik
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Злоумышленник укусил полицейского за палец, когда блюститель порядка пытался задержать его из-за драки рядом с пилорамой. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на судебные материалы Кунгурского городского суда.

«Сотрудник полиции отделения МВД России „Кишертское“ попытался положить нарушителя правопорядка на землю, чтобы надеть на него наручники, но это не получилось. Злоумышленник нанес полицейскому удары по кистям и в грудь, а затем укусил его за палец», - сказано в сообщении.

В публикации отметили, что полиция приехала по вызову на пилораму, чтобы выяснить обстоятельства драки и задержать ее участников. Правонарушитель на месте ЧП был в нетрезвом состоянии и стал проявлять агрессию. Покусавшего силовика мужчину отправили в полицейский отдел.

Суд назначил ему исправительные работы на срок один год с удержанием 15% из зарплаты каждый месяц в доход государства. Приговор уже вступил в силу.

Пермский край Полиция
04 ноября 2023, 17:07
Воздушную тревогу объявили в Севастополе
Pxhere
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Воздушную тревогу объявили в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев опубликовал предупреждение в своем Telegram-канале.

Обычно сирены включают при воздушной угрозе. Развожаев разместил алгоритм действий - населению по возможности необходимо пройти в укрытия, взяв с собой документы, деньги и мобильные телефоны.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» - сообщил глава Севастополя.

Он добавил, что горожане могут увидеть дым в районе Севастопольской бухты. Военные используют табельные средства маскировки, объяснил Развожаев.

Воздушную тревогу также объявляли в городе 1 ноября. Сирены в этот день включали дважды.

До этого российские военные сбили воздушные цели над Севастополем. Обломки снарядов упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор.

Утром 30 октября жители Севастополя услышали громкие звуки. Губернатор города объяснил, что Черноморский флот начал отбивать предположительную атаку беспилотников.

Севастополь
04 ноября 2023, 12:23
Более 100 российских туристов застряли на китайской таможне
pxhere.com
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Более 100 российских путешественников застряли на китайской таможне в Хэйхэ. Об этом сообщили в Минэкономразвития Приамурья.

Туристы не могут попасть в Благовещенск. Причиной тому стала сложная гидрологическая ситуация на реке Амур. Переход через границу осуществляется с помощью судна на воздушной подушке.

«Ситуация с международными пассажирскими перевозками на направлении Благовещенск-Хэйхэ 4 ноября остается непростой», - отметили в ведомстве.

Представители министерства добавили, что перевозкой людей занимается только одно судно. Второе сейчас ремонтируют. Его должны ввести в эксплуатацию 5 ноября.

Ранее стало известно, китайские туристы снова стали лидерами по количеству поездок в Россию. Путешественники из КНР с начала 2023 года пересекли границу с РФ 105,8 тысячи раза. В целом турпоток в страну вырос в три раза в сравнении с прошлым годом.

Туризм Китай
04 ноября 2023, 00:00
Девочка случайно застряла в постамате в Екатеринбурге
Freepik
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В Екатеринбурге в отделении Сбербанка девочка случайно оказалась запертой в ячейке постамата. В пресс-службе финансового учреждения рассказали изданию Е1, как удалось достать ребенка из шкафа.

В Екатеринбурге в отделении Сбербанка девочка случайно оказалась запертой в ячейке постамата. В пресс-службе финансового учреждения рассказали изданию Е1 , как удалось достать ребенка из шкафа.

Женщина с ребенком зашли в отделение, чтобы забрать посылку из постамата. Пока она распаковывала товар, девочка забралась в ячейку и закрыла дверцу, та автоматически замкнулась.

Очевидец рассказал, что девочка сильно кричала, сотрудники банка не смогли самостоятельно открыть шкаф.

«Сотрудники Сбера оперативно вызвали группу быстрого реагирования и параллельно дозванивались в службу поддержки постамата, чтобы удаленно открыть ячейку. Вся операция заняла несколько минут», - рассказали в пресс-службе банка.

Ребенка достали из ячейки через 15 минут. Девочка была напугана, но не пострадала и чувствовала себя нормально.

В столице в конце августа приступили к испытанию роботов-колобков, разработанных для доставки небольших посылок, документов или продуктов питания. Это самоходный шар, около 40 сантиметров в диаметре, оснащенный компьютерным зрением и внутренним динамиком для взаимодействия с людьми.

Дети Екатеринбург

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