Названы ошибки экипажа при посадке самолета в поле под Новосибирском

«При заходе в аэропорт Омск давления гидросистемы хватило, чтобы выпустить шасси и закрыть створки. Полет до Новосибирска продолжался с выпущенными шасси», - добавили в Росавиации.

Как оказалось, в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси «нарушилась целостность» из-за износа. Из-за этого упало давление в «зеленой» гидросистеме.

В отчете также указывается, что у пилотов не хватало топлива для завершения полета до запасного аэропорта. Решение лететь в Новосибирск было необоснованным и стало результатом ошибки в расчетах топлива. Экипаж не уделил этому моменту должного внимания, уточняя маршрут полета и выбирая схему захода на посадку.

При этом Росавиация отметила, что в сложившихся из-за уже допущенных ошибок условиях решение посадить самолет в поле было единственно верным. Ведомство посоветовало авиакомпаниям повторно изучить требования по порядку расчета топлива в полете.

У авиалайнера «Уральских авиалиний» Airbus A320 со 159 пассажирами, следовавшего из Сочи в Омск утром 12 сентября, произошел сбой одной из трех гидросистем. Летчики посадили самолет на пшеничное поле в Убринском районе Новосибирской области. Никто не пострадал. В Омской области пилотов решили представить к региональным наградам.