27 октября 2024, 09:33

Названы имена погибших при крушении вертолета в Кировской области

РИА «Новости»
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При крушении вертолета Ми-2 в Кировской области погибли четыре человека. Их имена в Telegram-канале указал первый заместитель председателя правительства региона  Дмитрий Курдюмов.

«В результате крушения вертолета в Даровском районе трагически погибла команда медиков Единой службы скорой медицинской помощи. Это настоящие профессионалы, преданные своему делу», - написал он.

Курдюмов уточнил, что на борту Ми-2 находились пилот Валентин Комлев, два фельдшера Сергей Широких и Татьяна Глызина, а также врач Александр Гиска.

«Валентина Комлева, опытнейшего пилота, знал лично, невосполнимая потеря. Он стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации. Искренние соболезнования семьям погибших и всем, кто имел честь работать вместе с коллегами», - добавил зампред правительства региона.

Днем ранее Ми-2 совершил жесткую посадку при возвращении из поселка городского типа Даровского. Выяснением причин крушения займутся Росавиация и МАК.

Вертолеты Авиация Авиакатастрофы
27 октября 2024, 09:36
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировали на Камчатке
РИА «Новости»
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке в акватории Кроноцкого залива. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

Сейсмологические толчки зафиксировали в 16:49 (07:49 по московскому времени).

«Эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива в 164 километрах восточнее села Мильково», - уточнили в МЧС.

Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН отметил, что на территории Петропавловска-Камчатского подземные толчки ощущались силой до двух баллов. Службы не объявляли угрозу цунами.

Ранее МЧС предупреждало жителей прибрежных районов Камчатки, Курильских островов, Сахалина и Приморья о цунами. Под угрозой оказались территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов.

Землетрясения Россия Камчатка
27 октября 2024, 07:14
Два человека пострадали в ДТП на западе Москвы
РИА «Новости»
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Утром в воскресенье автомобиль Mercedes попал в аварию на западе Москвы, в ней пострадали два человека. Об этом 360.ru рассказали в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома № 36 по улице Ивана Франко в Кунцево. Машина наехала на препятствие и перевернулась.

В салоне находились два человека, один из них оказался блокирован. В результате его освободили и отправили в больницу.

ДТП Москва
27 октября 2024, 03:55
Квартира сгорела из-за ноутбука в Петербурге
Пресс-служба МЧС
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Пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на улице Бестужевской в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве отметили, что причиной возгорания мог стать оставленный на зарядке ноутбук. В результате переносной компьютер «накалился до огня».

Выяснилось, что хозяин недавно забрал ноутбук из ремонта. Спасатели оперативно потушить огонь. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Техника нередко становится источником возникновения огня в помещении. В Смоленске стиральная машина вспыхнула во время работы в квартире. Жертвами пожара стали два человека.

В Москве пожар произошел в одной из квартир многоэтажки на улице Маршала Захарова после того, как в комнате взорвался старый телевизор. Две женщины и ребенок успели покинуть помещение до прибытия спасателей. Огнем повредило мебель, личные вещи и потолок.

Спасатели Санкт-Петербург Пожары Квартиры
26 октября 2024, 22:01
Очевидцы раскрыли причину драки со стрельбой в Подмосковье
РИА «Новости»
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Массовая драка со стрельбой произошла в центральном парке города Пушкино из-за девочки. Об этом корреспонденту 360.ru сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, конфликт произошел из-за девочки. Он быстро перерос в драку, а потом началась стрельба. Также они рассказали, что среди конфликтующих были представители других национальностей.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале , что в Пушкино произошла «некая разборка подростков, которая закончилась стрельбой и дракой».

«СМИ сообщают, что все началось из-за травли одной девочки», - написала она.

Также Мизулина добавила, что ей прислали видео с места ЧП, которое она отправила в полицию.

В Следственном комитете подтвердили, что в городском парке неизвестные устроили драку.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Кадры с места конфликта ранее показал 360.ru. Один из участников драки открыл огонь из травматического пистолета.

Драки Уголовное дело Стрельба Полиция Пушкино Екатерина Мизулина

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