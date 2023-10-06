Названо возможное место взрыва на борту самолета Пригожина

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Взрыв самолета, на борту которого находился предприниматель Евгений Пригожин, мог произойти в месте крепления крыла к фюзеляжу - в середине салона. Такое предположение в беседе с РИА «Новости» озвучил заслуженный пилот России Евгений Серых.

«Взрыв должен быть достаточно мощный и, скорее всего, направленный, чтобы отвалилось крыло», - сказал он.

Пилот указал, что на снятых очевидцами кадрах видно, как остатки лайнера падали под прямым углом. При этом одно из крыльев оторвало. Поэтому взрыв мог произойти в районе центроплана - именно там крыло крепится к фюзеляжу.

Серых предположил, что взрыв был достаточно масштабным: по его словам, одна граната не сможет оторвать крыло. Кроме того, кто-то должен был выдернуть из снаряда чеку. Без этого граната не взорвется.

Дальше все зависит от мощности взрыва, констатировал он. Если гранаты и были, то их погрузили в лайнер заранее - при подготовке к полету. Пассажиры не могли их пронести с собой: их нельзя провозить в багаже, добавил пилот.

Также он уточнил, что шансов совершить вынужденную посадку после взрыва на борту у экипажа не было.

Как сообщил накануне президент России Владимир Путин , в телах погибших в крушении лайнера с Пригожиным нашли осколки гранат.