Названо число тяжело раненных пассажиров при сходе вагонов в Мурманской области

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В ведомстве подчеркнули, что прибывшие на место спасатели продолжили работу по оказанию помощи людям.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что среди пострадавших пассажиров есть подросток. Она добавила, что врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и переломы.

Пресс-служба РЖД объявила, что в числе получивших тяжелые травмы - проводник одного из четырех сошедших с рельс вагонов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отмечал, что устоявшие вагоны пассажирского поезда оттянут до рабочей контактной сети, чтобы подать тепло. Он подчеркнул, что эвакуация пострадавших в Кандалакшскую ЦРБ продолжается. На помощь областным врачам три бригады скорой помощи направили больницы Карелии.

Также в ближайшее время на место прибудет вертолет центра медицины катастроф, который заберет всех тяжело пострадавших.