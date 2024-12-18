18 декабря 2024, 19:37

Названо число тяжело раненных пассажиров при сходе вагонов в Мурманской области

Читайте нас в: Google Новости

Общее число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов на станции Княжая Кандалакшского района Мурманской области составило 14 человек, из которых трое находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что прибывшие на место спасатели продолжили работу по оказанию помощи людям.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что среди пострадавших пассажиров есть подросток. Она добавила, что врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму и переломы.

Пресс-служба РЖД объявила, что в числе получивших тяжелые травмы - проводник одного из четырех сошедших с рельс вагонов.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис отмечал, что устоявшие вагоны пассажирского поезда оттянут до рабочей контактной сети, чтобы подать тепло. Он подчеркнул, что эвакуация пострадавших в Кандалакшскую ЦРБ продолжается. На помощь областным врачам три бригады скорой помощи направили больницы Карелии.

Также в ближайшее время на место прибудет вертолет центра медицины катастроф, который заберет всех тяжело пострадавших.

Спасатели Больницы МЧС РФ Врачи Поезда Мурманская область
18 декабря 2024, 19:50
Горячую линию запустили после схода поезда в Мурманской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Родные и близкие пассажиров поезда Мурманск — Санкт-Петербург, столкнувшегося с грузовым составом на станции Княжая, могут задать вопросы на горячую линию по номеру 112. Для этого после набора нужно нажать кнопку «1», сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале.

Родные и близкие пассажиров поезда Мурманск - Санкт-Петербург, столкнувшегося с грузовым составом на станции Княжая, могут задать вопросы на горячую линию по номеру 112. Для этого после набора нужно нажать кнопку «1», сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале.

Он добавил, что, по последним данным МЧС, в аварии пострадали 14 человек , трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

«Эвакуация пострадавших продолжается. Для оказания медицинской помощи на месте также отправлена бригада врачей. Вертолет территориального центра медицины катастроф летит к месту», - написал Чибис.

Губернатор добавил, что на помощь пришла и Республика Карелия, которая выделила три дополнительные бригады из Кемской и Беломорской центральных районных больниц.

Чибис подчеркнул, что оставшиеся на рельсах вагоны тепловозом доставят до контактной сети, чтобы включить в купе отопление.

Столкновение грузового состава и пассажирского поезда произошло в среду, 18 декабря. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации пассажирского транспорта. По данным РЖД, всего в пассажирском поезде находились 326 человек.

Больницы Врачи Поезда Мурманская область
18 декабря 2024, 18:59
Пассажира зажало в вагоне сошедшего с рельс поезда под Мурманском
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
При столкновении двух поездов пострадали 11 человек, в том числе проводник. Одного пострадавшего зажало внутри вагона, сообщила пресс-служба РЖД.

«Среди пострадавших - 11 человек, в том числе четыре находятся в тяжелом состоянии. Один человек оказался зажат внутри вагона. Ведутся спасательные работы», - отметили в сообщении.

В РЖД создали оперативный штаб под руководством главы компании Олега Белозерова. Уточняется, в результате происшествия с рельс сошли четыре вагона.

Также к месту ЧП направили четыре восстановительных поезда. Пассажиров из вагонов поезда № 11 Мурманск - Санкт-Петербург перевели на свободные места в исправные вагоны. В ближайшее время состав продолжит движение по маршруту.

По данным Telegram-канала Baza , речь идет о вагоне №3, на который пришелся основной удар. Авторы уточнили, что внутри остались несколько человек. Выйти самостоятельно они не смогли, так как вагон сильно деформировался.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прерывал свою командировку в Москве и возвращается в Мурманск. Он сообщил, что к месту аварии поездов направят вертолет центра медицины катастроф.

РЖД Катастрофы Поезда Андрей Чибис Мурманская область
18 декабря 2024, 18:40
Губернатор Чибис прервал командировку в Москве из-за аварии с поездами
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис прерывал свою командировку в Москве из-за столкновения поездов на станции Княжая и возвращается в Мурманск. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Чибиса, к вылету подготовили вертолет территориального центра медицины катастроф для эвакуации пострадавших. Также на место аварии направили автобусы, чтобы доставить пассажиров пострадавшего состава в пункты временного размещения Глава региона отметил, что сейчас раненых эвакуируют в Кандалакшскую ЦРБ.

По данным МЧС, 14 человек пострадали при столкновении двух поездов в Мурманской области. Состояние трех пострадавших оценивается как тяжелое.

Вечером в среду, 18 декабря, произошло столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом, следовавшем из Мурманска в Санкт-Петербург. Авария произошла в Кандалакшском районе Мурманской области.

Поезда Мурманская область
18 декабря 2024, 18:26
Названо число пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
При столкновении двух поездов в Мурманской области пострадали 14 человек. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба МЧС.

«По уточненным данным, в результате происшествия пострадали 14 человек, из них три находятся в тяжелом состоянии. Спасатели продолжают работать на месте происшествия», - заявили в ведомстве.

Ранее стало известно о столкновении грузового состава и поезда с 326 пассажирами, ехавшими по маршруту Мурманск - Санкт-Петербург.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших.

Пассажиров поврежденного состава разместят в пунктах временного размещения.

Следователи завели уголовное дело. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил, что к месту аварии направили семь бригад скорой помощи и уже формируют резервы. Пассажиров поврежденного состава перевезут в пункты временного размещения.

Спасатели Поезда Мурманская область

Новости по теме