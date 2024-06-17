Названо число госпитализированных с ботулизмом москвичей

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«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве совместно с департаментом здравоохранения определены основные продукты, которые могли послужить источником пищевого отравления, ведется эпидемиологическое расследование», - привело слова Раковой РИА «Новости».

Она добавила, что всего за медицинской помощью обратились 121 человек.

Ракова подчеркнула, что распространение некачественных продуктов приостановили. По факту массового отравления потребителей начали эпидемиологическое расследование.

Московские следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после масштабного отравления жителей города. По данным следствия, все обратившиеся в больницы заказывали продукты через службы доставки.

В компаниях, оказывающих услуги, провели обыски. По данным столичного управления Роспотребнадзора, источникам ботулизма стали два салата , которые производили две компании, чью деятельность приостановили.

Занимавшийся доставкой сервис «Кухня на районе» объявил, что временно прекратит работу для проверки всех продуктов , которые есть в наличии.