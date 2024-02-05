05 февраля 2024, 10:39

Названа возможная причина катастрофы Ми-8 в Карелии

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Крушение вертолета Ми-8 в Карелии могло произойти из-за нарушения правил безопасности полетов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Пока наиболее приоритетная версия крушения Ми-8 - нарушение правил безопасности полетов», - отметил собеседник.

Крушение вертолета Ми-8 произошло вечером в воскресенье, 4 февраля. Воздушное судно Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России доставило людей на соревнования в Вытегру и отправилось на дозаправку в Петрозаводск. Затем вертолет пропал с радаров. Предварительно известно, что Ми-8 потерпел крушение и ушел под лед Онежского озера. Обломки нашли на глубине примерно в 50 метров в 11 километрах от берега. Вертолетом управлял экипаж опытных пилотов. Предположительно, никто не выжил.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения Ми-8 в Карелии. Специалистам предстоит осмотреть место происшествия. Следователи уже проводят все необходимые мероприятия, чтобы установить детали катастрофы.

Вертолеты Уголовное дело Катастрофы
05 февраля 2024, 11:05
Пьяный пассажир напал на полицейского в аэропорту Внуково
РИА «Новости»
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В московском аэропорту Внуково буйный пассажир вывихнул плечо полицейскому при попытке избежать медосвидетельствование. Его задержали за курение рядом со стойкой регистрации и оскорбление сотрудников воздушной гавани, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, ночью пьяный 46-летний житель Калужской области ждал посадки на свой рейс. Заскучав, он подошел к стойке регистрации и закурил сигарету. Сотрудники аэропорта, потребовали прекратить, но в ответ мужчина лишь обматерил их. Тогда на место прибыли полицейские, но с ними нарушитель тоже вступил в конфликт, проявив еще большую агрессию.

Правоохранители надели на него наручники и привели в отдел для составления административного протокола за курение и мелкое хулиганство. Там пассажир согласился на медосвидетельствование, после этого с него сняли наручники. Однако мужчина сразу же схватил протоколы, начал их рвать, а также напал на сержанта с кулаками.

В итоге пострадавшего увезли в больницу с вывихом плеча, а на нарушителя составили два административных протокола. Уголовное дело за нападение на сотрудника полиции пока не возбудили. Shot уточнил, что дебошир работал в Калужском радиотехническом институте.

Ранее в районе Измайлово в Москве двое сотрудников частной управляющей организации избили сотрудника оптики. Против нападавших возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Драки Аэропорт Внуково Москва
05 февраля 2024, 10:57
Тела членов экипажа рухнувшего в Карелии вертолета не нашли
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Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал в Telegram-канале видео с места крушения вертолета Ми-8 на Онежском озере. Воздушное судно рухнуло в 10 километрах от села Деревянное Прионежского района. По данным Парфенчикова, тела членов экипажа пока не обнаружили.

Вертолет Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России 4 февраля совершал тренировочный полет из аэропорта «Пески» в аэропорт «Вытегра». Ми-8 не прибыл в назначенный пункт вовремя. Позже выяснилось, что он потерпел крушение над Онежским озером. По данным экстренных служб, это могло случиться из-за нарушения правил безопасности полетов.

На место направили спасателей. Сейчас там работают более 140 человек, используются 33 спецмашины. На место приехали водолазы. Парфенчиков поблагодарил спасателей за оперативное реагирование.

«К этой минуте удалось найти место крушения вертолета. <…> Обнаружена майна с открытой водой и части вертолета с символикой МЧС. Члены экипажа, сотрудники авиационного центра Санкт-Петербурга Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены», - написал он.

Специалисты готовятся к погружению под лед озера. Глава республики поручил правительству оказать необходимую помощь в организации поисковых работ.

Вертолеты Спасатели Видео Авиакатастрофы
05 февраля 2024, 10:24
Человек упал на пути Кольцевой линии московского метро
РИА «Новости»
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В Москве временно увеличили интервалы движения поездов по часовой стрелке на Кольцевой линии метро из-за упавшего на пути пассажира. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.

К настоящему моменту движение ввели в график.

Информации о состоянии пассажира, упавшего на пути, не поступало.

Пассажиры также отметили, что поезда стали ходить реже на центральном участке Калужско-Рижской ветки. Интервалы между поездами составляли до 10 минут.

Ранее человек упал на пути на станции Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы. Движение поездов на некоторое время перекрывали от станции «Серпуховская» до «Савеловской».

Метро Дептранс Москвы Москва
05 февраля 2024, 10:23
Два отца устроили драку перед детсадом в Удмуртии на глазах у ребенка
РИА «Новости»
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Парковочное место перед детсадом в Удмуртии стало причиной раздора двоих отцов. Как сообщил Telegram-канал Shot, мужчины утроили потасовку на глазах у шестилетнего сына одного из них. Мальчик, увидев, как избивают отца, бился в истерике.

Парковочное место перед детсадом в Удмуртии стало причиной раздора двоих отцов. Как сообщил Telegram-канал Shot , мужчины утроили потасовку на глазах у шестилетнего сына одного из них. Мальчик, увидев, как избивают отца, бился в истерике.

«Родители сцепились возле садика № 20 в Сарапуле», - передали авторы публикации.

Конфликт начал назревать давно: один из оппонентов занял единственное парковочное место у дошкольного учреждения. Тогда мужчины разошлись мирно, но через месяц снова встретились на узкой тропинке перед детсадом. Один из оппонентов толкнул другого, а затем избил. Все это произошло перед сыном пострадавшего.

«Отец зафиксировал побои и обратился в полицию с заявлением», - отметил Shot.

Ранее две матери в Екатеринбурге устроили кровавую потасовку на пороге детсада из-за переписки в соцсети. Драка произошла из-за того, что одна из женщин нагрубила мужу второй в Сети, а вместо извинений назвала всю семью идиотами. Встретившись у дверей дошкольного учреждения, куда обе пришли за детьми, екатеринбурженки пустили в ход кулаки.

Драки Дети Удмуртия Мужчины Полиция

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