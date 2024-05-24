Названа причина смертельного пожара в незаконном хостеле Истры

В охваченном пожаром здании погибли восемь человек. Все они оказались жильцами незаконно организованного хостела на территории СНТ «Снегирь».

Соседи дома в комментарии 360.ru заявили, что неоднократно писали жалобы на то, что дом не предназначен для расселения большого числа людей, но ответов не получали. Люди подчеркивали, что число жильцов доходило до 20 человек. В основном это были приезжие из стран ближнего зарубежья.

По их словам, все погибшие в пожаре - женщины. Также жители отметили, что перепады напряжения в электросети были всегда, а сгоревший дом отапливался за счет электричества.

Следователи завели уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также о незаконной миграции. По последнему производству правоохранители задержали гражданина Узбекистана, который выступал в качестве арендатора недвижимости.