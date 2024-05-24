24 мая 2024, 14:43

Названа причина смертельного пожара в незаконном хостеле Истры

РИА «Новости»
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Аварийная работа электросети стала предварительной версией причины пожара в частном доме на территории городского округа Истра. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС.

В охваченном пожаром здании погибли восемь человек. Все они оказались жильцами незаконно организованного хостела на территории СНТ «Снегирь».

Соседи дома в комментарии 360.ru заявили, что неоднократно писали жалобы на то, что дом не предназначен для расселения большого числа людей, но ответов не получали. Люди подчеркивали, что число жильцов доходило до 20 человек. В основном это были приезжие из стран ближнего зарубежья.

По их словам, все погибшие в пожаре - женщины. Также жители отметили, что перепады напряжения в электросети были всегда, а сгоревший дом отапливался за счет электричества.

Следователи завели уголовные дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, а также о незаконной миграции. По последнему производству правоохранители задержали гражданина Узбекистана, который выступал в качестве арендатора недвижимости.

Пожары МЧС РФ Пожар в СНТ под Истрой
24 мая 2024, 14:05
Две матери в Люберцах оттаскали друг друга за волосы на детской площадке
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На детской площадке в Люберцах случилась драка. Две женщины вцепились друг другу в волосы. 360.ru показал видео потасовки.

Сначала матери спорили, пытаясь выяснить отношения. Одна из них кричала и показывала пальцем на ребенка, которого успокаивали девочки, затем замахнулась на оппонентку рукой и ухватила за волосы.

Завязалась драка, женщины стали таскать друг друга по площадке и пинать. Очевидицы разняли их, но спор на повышенных тонах продолжился.

После другой драки на детской площадке во дворе на Мичуринском проспекте в Москве возбудили уголовное дело по статье 213 УК России «Хулиганство». Мальчик избил девочку палкой, в ответ отец переломил его «орудие». После этого толпа подростков напала на его дочь, а потом неизвестные избили мужчину. Девочка не пострадала, а заступившемуся за нее родителю сломали нос.

Драки Люберцы
24 мая 2024, 13:49
Блефаропластика ослепила жену главы Федерации еврейских общин России
Unsplash
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Пластическая операция по подтяжке век в московской клинике «Клазко» ослепила жену главы Федерации еврейских общин России Инну Бороду. Об этом «Известиям» рассказал представляющий интересы пострадавшей адвокат Александр Добровинский.

Он пояснил, что после хирургического вмешательства врачи прописали клиентке капли, которые привели к ожогу и отслоению сетчатки. По предварительным данным, хирурги отрезали слишком большие участки кожи, после чего веки прекратили закрываться.

«Инне пришлось обратиться к хирургу в Италии. Там сделали еще несколько операций и даже зашивали глаза. Удалось вернуть способность видеть одному глазу, но всего на 30%», - рассказал Добровинский.

Адвокат подчеркнул, что впереди у его подзащитной еще несколько операций, включая пересадку роговицы. Добровинский отметил, что клиника своей вины не признала, а врач, который проводил операцию, продолжил работу. По заведенному уголовному делу об оказании небезопасных услуг медик проходит свидетелем.

В конце апреля стало известно, что жительница Подмосковья смогла привлечь к ответственности частного врача, чья ошибка ослепила ее на один глаз и довела дело до вероятной ампутации. В беседе с 360.ru пострадавшая рассказала, что ей понадобилось почти четыре года , чтобы довести дело до суда.

Уголовное дело Суд Адвокаты Врачи Россия
24 мая 2024, 13:25
Глухонемой житель Ивантеевки умер при падении с девятого этажа. Он лез в квартиру к невесте
РИА «Новости»
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Попытка вернуться в квартиру к невесте через балкон на девятом этаже закончился гибелью глухонемого жителя Ивантеевки. Мужчина не смог допрыгнуть, чтобы зацепиться за перила, и разбился на смерть. Об этом 360.ru рассказала соседка погибшего.

Она пояснила, что глухонемой сосед погиб поздно вечером, когда дома находилась его сожительница - тоже инвалид по слуху. Вместе пара жила последние три года и собиралась расписаться.

«Все произошло около 23:00. Я уже собиралась ложиться спать, как услышала глухой хлопок. Решила пойти посмотреть, а внутри уже было такое неприятное чувство. Увидела, что это человек, но кто, сначала не поняла», - пояснила собеседница 360.ru.

По словам женщины, то, что погиб глухонемой сосед, она поняла позже, когда вспомнила, что за несколько минут до падения слышала, как кто-то сильно стучался в дверь одной из квартир подъезда. Ее догадка полностью оправдалась.

Соседка подчеркнула, что погибший был очень хорошим человеком и сильно любил свою невесту, которую буквально носил на руках.

«Они планировали расписаться. Он с нее прямо пылинки сдувал. Цветущий парень, всегда улыбался. Чтобы он сам себя убил - такого быть не могло», - сказала собеседница 360.ru.

Она добавила, что, скорее всего, мужчина пытался попасть домой через балкон. Вылез через подъездное окно, встал так, чтобы в прыжке ухватиться и подтянуться. Но не рассчитал силы и сорвался. Уже потом выяснилось, что невеста каждый вечер принимает таблетку снотворного и ложится спать, поэтому возвращения возлюбленного не заметила.

В середине февраля стало известно о падении с 20-го этажа жительницы Екатеринбурга. Несмотря на большую высоту, женщина выжила, так как удар смягчил гигантский сугроб. Пострадавшая провела в больнице больше месяца, где врачи провели несколько операций и спасли ей жизнь.

Женщины Мужчины Ивантеевка Квартиры
24 мая 2024, 11:30
Три человека погибли при стрельбе в кафе в Стамбуле
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Три человека стали жертвами стрельбы в районе Ускюдар в Стамбуле. Еще пятеро получили ранения, сообщило Anadolu.

По информации источника агентства, между членами двух семей из-за драки детей произошел конфликт. Сначала взрослые просто спорили, а потом перешли от словесных аргументов к стрельбе. Причем открыли ее в помещении кафе.

На место оперативно прибыли полицейские и скорая помощь, также туда направили силы быстрого реагирования и следователей. Всех пострадавших госпитализировали.

Собеседник Anadolu отметил, что у некоторых родственников погибших случился нервный срыв, им оказали помощь на месте происшествия.

Зимой этого года мужчина и женщина напали на КПП у здания суда в районе Чаглаян в Стамбуле. Они стреляли по полицейскому блокпосту, силовики открыли ответный огонь по преступникам, нейтрализовав злоумышленников.

В МВД тогда заявили, что нападавшие были членами Революционной народно-освободительной партии-фронта, признанной террористической в Турции.

Турция Стрельба

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