Названа причина схода электрички с пассажирами в Апрелевке

Следователи организовали проверку по факту схода с рельс двух вагонов электропоезда на железной дороге в Московской области В среду, 28 февраля, примерно в 13:20 на станции Апрелевка Киевского направления Московской железной дороги несколько вагонов сошли с рельс электропоезда без опрокидывания. В результате никто не пострадал. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

«В результате происшествия произошла задержка движения электричек. Возможной причиной происшествия стала техническая неисправность стрелочного перевода», - отметили в ведомстве.

На Московской железной дороге создали штаб для координации действий по ликвидации последствий схода. Надзорные органы также проверят соблюдение требований о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.