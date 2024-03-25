Названа причина отсутствия оружия у охраны Сrocus City Hall

Парламентарий напомнил, что по закону частные охранные организации не должны ставить вооруженные посты. Хотя закон обязывает такие компании иметь служебное оружие в арсенале.

«У ООО „ЧОП „Крокус Профи“, охранявшего „Крокус“, оно есть. Вот только из „оружейки“ его не доставали, а охранники на входе - несли службу без оружия и даже без спецсредств», - написал Хинштейн.

Он добавил, что в здании, где располагался арсенал, также находилась группа экстренного реагирования охранной компании. Но по какой-то причине на место во время теракта бойцы не выехали.

Депутат предложил внести изменения в законодательства и обязать ЧОПы обеспечивать вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности, в том числе крупных торговых центров. По словам Хинштейна, депутаты уже начали прорабатывать эту инициативу.

Ранее глава Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров заявил, что на входе в крупных торговых площадках может появиться вооруженная охрана.

Теракт в Crocus City Hall в Красногорске произошел в пятницу вечером, 22 марта. На территорию концертного зала забежали террористы с автоматами. Они расстреливали всех встречных и подожгли зал. В результате погибли 137 человек, еще 182 получили ранения.