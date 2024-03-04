Названа причина остановки движения поездов в Самарской области
В Самарской области остановлено движение поездов из-за подрыва опоры моста через реку. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.
В полицию обратились местные жители, которые пожаловались на резкий трупный запах, доносящийся из жилища пожилых мужчины и женщины.
На место происшествия прибыли специалисты, им пришлось вскрыть дверь квартиры слесарным инструментом. В помещении нашли двоих погибших. Подробности и причины смерти пенсионеров пока не раскрыты. Идет проверка.
Ранее пожилая пара скончалась после отравления угарным газом в Краснодарском крае. В полицию обратилась дочь пенсионеров, она нашла тела родителей в их доме в Старой Станице.
По данным издания, в 1998 году, чтобы не возвращать долг в 20 миллионов рублей, Бойко убил кредитора, его супругу и пятилетнюю дочь.
Тела своих жертв мужчина закопал в огороде на участке своего родственника и забыл об этом на долгие годы.
Однако через 25 лет кропотливая работа следователей и новые технологии в криминалистике помогли установить и задержать подозреваемого в тройном убийстве.
Ранее в Санкт-Петербурге полицейские задержали 28-летнего мужчину , который увлекался ММА. У него в кармане нашли окровавленный складной нож. Позже он признался в убийстве сестры.
По данным ведомства, огонь разгорелся в однокомнатной квартире жилого дома, расположенного в Калининском районе на проспекте Металлистов, ранним утром 4 марта. Пламя охватило площадь в 15 квадратных метров.
Прибывшие на место 12 пожарных на трех машинах спустя 40 минут полностью ликвидировали возгорание. На пепелище спасатели обнаружили тело женщины.
Все причины и обстоятельства возникновения пожара установят эксперты.
Еще один смертельный пожар 4 марта произошел в Южном административном округе Москвы. В квартире жилого дома в Чертанове Северном загорелись личные вещи и мебель. В результате один человек погиб.
«Примерно как над тобой истребитель переходит звуковой барьер, окна звенели и громко достаточно. Железнодорожный мост в 1,7 километра от меня в прямой видимости. Не знаю, что там», - сказал он.
Представитель Единой дежурно-диспетчерской службы Самарской области подтвердил РИА «Новости» факт происшествия. По его словам, поступило обращение о «хлопке» на железнодорожном перегоне Звезда - Чапаевск. Выехала оперативная группа.
Громкий звук прогремел около 06:15 (05:15 по московскому времени), сообщил Telegram-канал Baza. Неизвестные пытались разрушить бетонную опору моста через реку Чапаевку, но она уцелела. Повреждения получили только ограждение и металлоконструкция. Задержали три поезда из Москвы и одну электричку.