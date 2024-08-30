Названа причина крушения Superjet в Подмосковье

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«По промежуточным данным, причиной крушения SSJ-100 стала неправильная работа датчиков угла атаки. Так, на разбившемся самолете ранее в полете фиксировалось скачкообразное изменение значений угла атаки», - рассказали в МАК.

В отчете указали, что в процессе полета экипаж заметил, что датчики угла атаки ведут себя неправильно. Также произошло превышение допустимой скорости, о чем последовал звуковой сигнал. Пилоты не справились с возникшей ситуацией.

После катастрофы SSJ под Коломной установки датчика угла атаки усовершенствуют и выпустят новую инструкцию.

Самолет рухнул в районе Коломны 12 июля. Жертвами катастрофы стали два пилота и бортпроводник. Позже стало известно, что судно не совершало обязательный облет после ремонта.