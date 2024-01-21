21 января 2024, 11:16

Названа причина крушения пассажирского самолета в Афганистане

Читайте нас в: Google Новости

Самолет Falcon 10, летевший из Индии в Россию, потерпел крушение из-за отказа обоих двигателей. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Вечером 20 января, по данным источника телеканала, командир воздушного судна передал информацию о малом остатке топлива из-за встречного ветра. Данные поступили, когда борт входил в зону Таджикистана.

«Было принято решение следовать на запасной аэродром в Душанбе», - уточнил собеседник РЕН ТВ.

Позже, по его словам, командир экипажа сообщил, что у Falcon 10 отказал правый двигатель. Через минуту перестал работать и левый.

«После этого самолет пропал с радаров», - отметил источник.

Самолет, указали в материале, пропал в 161 километре от Душанбе и в 57 - от Куляба.

Falcon 10, по предварительным сведениям, разбился на северо-востоке Афганистана. Борт выполнял рейс Гай - Ташкент - Жуковский. На нем были шесть человек, в том числе два россиянина.

Афганистан Индия Самолеты Россия
21 января 2024, 11:26
Тысячи картин сгорели в Национальной галерее Абхазии
Читайте нас в: Google Новости
Тысячи картин сгорели при пожаре в здании Национальной картинной галереи в Сухуме. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Абхазии.

Возгорание произошло ранним утром 21 января. Прибывшие спасатели за несколько часов локализовали пожар. Огню не дали перекинуться на расположенные рядом Абхазский и Русский театры. В тушении пожара принимали участие 11 сотрудников МЧС.

По данным и. о. министра культуры Абхазии Динары Смыр, сгорели более четырех тысяч картин. Среди них - порядка 300 работ Александра Чачба-Шервашидзе.

«Это невосполнимая утрата для национальной культуры Абхазии», - сказала Смыр, ее слова привело агентство «Апсныпресс».

В галерее также были экспозиции с картинами русских художников XIX и ХХ веков.

Ранее в Тюмени сгорела уличная выставка «Стена» с работами художников.

Пожары Картины Абхазия
21 января 2024, 11:09
Двое россиян находились на борту разбившегося в Афганистане частного самолета
Читайте нас в: Google Новости
На борту разбившегося в Афганистане индийского частного самолета Falcon 10B находились двое россиян. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«Двое граждан России были на борту самолета Falcon 10B, который пропал над Афганистаном», - заявили в службах.

Официального подтверждения этих данных пока не поступало.

Агентство Khaama Press со ссылкой на собственные источники уточнило, что самолет отклонился от первоначально заданного курса.

«Сообщения из провинции Бадахшан свидетельствуют о том, что после отклонения от курса самолет столкнулся с горным рельефом в районе Зебак», - добавили в агентстве.

Самолет направлялся в Москву, о его крушении стало известно ранее. Борт перестал выходить на связь еще 20 января в районе границы Афганистана и Таджикистана. Предварительной причиной ЧП стала техническая неисправность.

Всего в самолете находились два пассажира и четыре члена экипажа, сообщали в Росавиации.

Афганистан Самолеты Россия
21 января 2024, 10:34
Летевший в Москву пассажирский самолет разбился в Афганистане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Самолет индийского перевозчика, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на собственные источники.

Крушение произошло в провинции Бадахшан по причине технической неисправности.

По данным Росавиации , речь идет о самолете Falcon 10, выполнявшем рейс Гай - Ташкент - Жуковский. Воздушное судно перестало выходить на связь в субботу, 20 января, когда находилось в районе афганско-таджикистанской границы. Самолет пропал с радаров.

Борт административного типа, зарегистрированный в реестре гражданских судов России, принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. По предварительной информации, в самолете находились четыре члена экипажа и два пассажира.

Росавиация связалась с профильными ведомствами Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски воздушного судна.

Ранее в Чили разбился легкомоторный самолет S2R-T660 Turbo.

Афганистан Самолеты Москва
21 января 2024, 10:32
Пожар на терминале «Новатэка» в Ленобласти локализовали
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники МЧС локализовали возгорание на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга Ленинградской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кингисеппского района.

«Спасатели локализовали пожар, но пока не ликвидировали. На объекте горит цистерна объемом порядка 100 кубометров», - заявили в пресс-службе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал, оперативные службы провели экстренную эвакуацию персонала станции. По его словам, уровень пожара понизили.

«Средства и силы Леноблпожспаса и МЧС привлекли к тушению пожара. Режим повышенной опасности ввели в Кингисеппском районе. По моему поручению на место выехали ответственные специалисты администрации Ленобласти», - добавил он.

Возгорание на угольном терминале «Новатэка» в Усть-Луге произошло в ночь на воскресенье, 21 января. По информации Telegram-канала Mash, перед началом возгорания прозвучали два взрыва, экстренные службы установят причину ЧП.

Пожары Ленинградская область

Новости по теме