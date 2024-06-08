Названа причина экстренной посадки самолета в Подмосковье

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«Одна из основных причин аварийной посадки - неисправность двигателя самолёта», - сказал источник телеканала.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет, как и разрушений в результате аварийной посадки.

На борту находились три человека, как сообщили ТАСС в оперативных службах. Известно, что летчик самолета взял его у приятеля для прогулки. После посадки самолет съехал на обочину.

На место прибыли сотрудники полиции. СК уже начал доследственную проверку по факту произошедшего.

Кроме того, Московская межрегиональная транспортная прокуратура опубликовала кадры с места аварийной посадки самолета.

Ранее бизнес-джет во время буксировки в Пулкове врезался в другое воздушное судно , собирающееся вылететь в Шереметьево.